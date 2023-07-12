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Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023
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19:24 12.07.2023 (обновлено: 00:06 13.07.2023)
https://ria.ru/20230712/sdelka-1883838130.html
Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке
Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023
Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы... РИА Новости, 13.07.2023
2023-07-12T19:24
2023-07-13T00:06
оон
владимир путин
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
swift
россельхозбанк
россия
турция
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ООН, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик."В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы", — сказал он.Как уточняется, Гутерреш предложил устранить препятствия для операций Россельхозбанка и обеспечить дальнейший вывоз украинского зерна через Черное море. По словам Дюжаррика, в ООН знают, что в России получили письмо и изучают его. При этом он указал, что Гутерреш готов к контактам с Москвой.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. По его словам, обязательства в отношении Москвы по-прежнему не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
https://ria.ru/20230712/zerno-1883806527.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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оон, владимир путин, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, swift, россельхозбанк, россия, турция, украина
ООН, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, SWIFT, Россельхозбанк, Россия, Турция, Украина
Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке

Дюжаррик: генсек ООН Гутерреш направил Путину письмо по продлению зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна
Погрузка зерна - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна. Архивное фото
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ООН, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик.
«
"В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы", — сказал он.
Как уточняется, Гутерреш предложил устранить препятствия для операций Россельхозбанка и обеспечить дальнейший вывоз украинского зерна через Черное море.
По словам Дюжаррика, в ООН знают, что в России получили письмо и изучают его. При этом он указал, что Гутерреш готов к контактам с Москвой.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. По его словам, обязательства в отношении Москвы по-прежнему не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.
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