https://ria.ru/20230712/sdelka-1883838130.html

Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке

Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке - РИА Новости, 13.07.2023

Гутерреш направил Путину письмо с предложением по зерновой сделке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы... РИА Новости, 13.07.2023

2023-07-12T19:24

2023-07-12T19:24

2023-07-13T00:06

оон

владимир путин

антониу гутерреш

стефан дюжаррик

swift

россельхозбанк

россия

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708074_0:535:2689:2047_1920x0_80_0_0_cf7f62bda6bb0927a5d8e96ab04416bf.jpg

ООН, 12 июл — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обратился к Владимиру Путину по поводу продления зерновой сделки, заявил на брифинге официальный представитель главы организации Стефан Дюжаррик."В рамках своих постоянных усилий в этом отношении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту России Владимиру Путину, в котором изложил предложение, направленное на гармонизацию дальнейшей реализации Меморандума о взаимопонимании с необходимостью сохранения действующей черноморской инициативы", — сказал он.Как уточняется, Гутерреш предложил устранить препятствия для операций Россельхозбанка и обеспечить дальнейший вывоз украинского зерна через Черное море. По словам Дюжаррика, в ООН знают, что в России получили письмо и изучают его. При этом он указал, что Гутерреш готов к контактам с Москвой.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. По его словам, обязательства в отношении Москвы по-прежнему не выполняются. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.

https://ria.ru/20230712/zerno-1883806527.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

россия

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, владимир путин, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, swift, россельхозбанк, россия, турция, украина