Непродление зерновой сделки негативно отразится на Ливане, заявил источник
В Ливане заявили, что непродление зерновой сделки негативно отразится на стране
© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
© iStock.com / ramzihachicho
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 12 июл - РИА Новости. Непродление зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, поставило бы под угрозу продовольственную безопасность Ливана, заявил РИА Новости источник в министерстве экономики страны.
Ливан больше двух лет находится в глубоком финансово-экономическом кризисе, который сопровождается политической и общественной напряженностью. На фоне кризиса практически полностью оказалась парализована банковская система, национальная валюта относительно доллара обесценилась более чем в 20 раз. В результате более 70% населения оказались за чертой бедности.
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"Более 95% импорта пшеницы в Ливане приходится на Россию и Украину. Любая дестабилизация в регионе, такая как аннулирование "зерновой сделки", поставит продовольственную безопасность Ливана под угрозу", - сказал источник в ливанском министерстве.
По его словам, непродление сделки напрямую отразилось бы на стоимости пшеницы - из-за снижения предложения, роста стоимости транспортировки через Черное море и расходов на страхование.
Аналогичное мнение выразил и глава профсоюза пекарей Бейрута и провинции Горный Ливан Насер Сурур.
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"Непродление зерновой сделки негативно отразится на Ливане, в особенности учитывая, что запасов пшеницы хватит приблизительно на 75 дней", - прокомментировал он ситуацию.
Говоря о перспективах роста цен на муку в стране в случае проблем с импортом зерна, Сурур напомнил, что в 2022 году Ливан получил согласие от Всемирного банка на экстренный кредит в 150 миллионов долларов на финансирование импорта пшеницы.
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"В случае прекращения импорта российской и украинской пшеницы цены на муку не поднимутся, потому что они субсидируются государством. Однако срок действия программы субсидирования сократится, поскольку выделенного ВБ кредита хватит на год при ценах на пшеницу порядка 270 долларов за тонну. Если цены поднимутся, то выделенной суммы на год не хватит", - пояснил он.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.
В Кремле отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется, в таких условиях предпосылок для продления соглашения нет. Срок действия зерновой сделки истекает 17 июля.