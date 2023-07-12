https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html

На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области

На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области - РИА Новости, 12.07.2023

На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области

Дело по обвинению бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области в госизмене направлено в суд, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:54

2023-07-12T15:54

2023-07-12T15:56

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дело по обвинению бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области в госизмене направлено в суд, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. "Направлен в суд обвинительный акт относительно экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного оставления места службы и неповиновения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.В ведомстве утверждают, что экс-руководитель областного управления СБУ после начала российской военной операции дискредитировал власти Харькова и области, препятствовал функционированию единой системы управления силами безопасности и силами обороны. "Создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в админздании УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих. Самов️ольно покинул место несения службы без уважительных причин", - добавили в офисе генпрокурора. Санкции статьи, по которым будут судить экс-руководителя управления СБУ предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. В сентябре прошлого года украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по подозрению в государственной измене задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.

https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html

https://ria.ru/20221221/predateli-1840316672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр