https://ria.ru/20230712/sbu-1883778605.html
На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области
На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области - РИА Новости, 12.07.2023
На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области
Дело по обвинению бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области в госизмене направлено в суд, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:54
2023-07-12T15:54
2023-07-12T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
служба безопасности украины
генеральная прокуратура украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дело по обвинению бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области в госизмене направлено в суд, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. "Направлен в суд обвинительный акт относительно экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного оставления места службы и неповиновения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.В ведомстве утверждают, что экс-руководитель областного управления СБУ после начала российской военной операции дискредитировал власти Харькова и области, препятствовал функционированию единой системы управления силами безопасности и силами обороны. "Создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в админздании УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих. Самов️ольно покинул место несения службы без уважительных причин", - добавили в офисе генпрокурора. Санкции статьи, по которым будут судить экс-руководителя управления СБУ предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. В сентябре прошлого года украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по подозрению в государственной измене задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.
https://ria.ru/20230703/sud-1881870682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, служба безопасности украины, генеральная прокуратура украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Служба безопасности Украины, Генеральная прокуратура Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине будут судить экс-главу управления СБУ по Харьковской области
Дело экс-главы управления СБУ по Харьковской области о госизмене направили в суд
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Дело по обвинению бывшего руководителя управления СБУ в Харьковской области в госизмене направлено в суд, сообщили в телеграм-канале
офиса генпрокурора Украины.
"Направлен в суд обвинительный акт относительно экс-руководителя управления СБУ в Харьковской области по фактам совершения госизмены, самовольного оставления места службы и неповиновения", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
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В ведомстве утверждают, что экс-руководитель областного управления СБУ после начала российской военной операции дискредитировал власти Харькова
и области, препятствовал функционированию единой системы управления силами безопасности и силами обороны.
"Создал условия для сдачи врагу имеющихся на хранении в админздании УСБУ в Харьковской области оружия, боеприпасов, средств обеспечения боевых действий, средств индивидуальной защиты военнослужащих. Самов️ольно покинул место несения службы без уважительных причин", - добавили в офисе генпрокурора.
Санкции статьи, по которым будут судить экс-руководителя управления СБУ предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Имя подозреваемого офис генпрокурора не называет. В сентябре прошлого года украинское издание "Страна.ua" сообщало, что по подозрению в государственной измене задержан бывший начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин.
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