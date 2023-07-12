Более 800 подростков приняли участие в патриотических сборах в Подольске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства ПодмосковьяБолее 800 подростков поучаствовали в патриотических сборах в Подольске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В городском округе Подольск завершились молодежные военно-патриотические сборы, в них поучаствовали более 800 ребят в возрасте от 14 до 18 лет из Подмосковья, Владимирской области, Санкт-Петербурга и ЛНР, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
С четвертого июля дети жили в палаточном лагере, осваивали прикладные навыки полевого быта, занимались физической подготовкой и оттачивали работу в команде. Организатором военно-патриотических сборов выступило министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства ПодмосковьяБолее 800 подростков поучаствовали в патриотических сборах в Подольске
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья
Более 800 подростков поучаствовали в патриотических сборах в Подольске
"Сборы прошли уже четвертый раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса – это небольшая, но дружная команда из Луганской народной республики. Будем стараться, чтобы с каждым годом география участников становилась шире", - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Она добавила, что в заключительный день был организован слет участников военно-патриотических организаций в фестивальном формате. Ребята посетили выставочные зоны, прошли все этапы военно-спортивного блока, поучаствовали в мастер-классах. Еще одно важное событие произошло с юнармейцами – в их ряды торжественно приняты 150 ребят.
По информации пресс-службы, также состоялось награждение команд, занявших призовые места в военно-спортивной игре. Ребятам вручили кубки, грамоты и брендированную форму. Отмечены и коллективы в различных номинациях - за лучшее прохождение отдельных этапов и за активное участие. На территории детско-юношеского оздоровительного центра "Родина" была организована выставка "Школы пилотирования дронов". Это проект МИСКа, который стартовал в четырех городских округах: в Серпухове (МЦ "Патриот"), Сергиевом Посаде ("Дом Юнармия"), Щелкове (КДС "Навигатор") и Коломне (на базе Государственного центра беспилотной авиации министерства обороны РФ).
Как отмечает пресс-служба, также на мероприятии работали два стенда "Юнармии", где можно было ознакомиться с направлениями движения и написать письмо солдату и поискового движения Подмосковья, на котором была организована выставка находок. Участники слета могли приобщиться и к проекту "Судьба солдата". Его цель - помочь установить фронтовую судьбу военнослужащих, погибших, пропавших без вести или умерших в фашистском плену в годы Великой Отечественной войны. В ряде случаев поисковикам удается найти информацию и о воинах, вернувшихся с фронта живыми – наградные листы, боевой путь и другую информацию.