https://ria.ru/20230712/sanktsii-1883795609.html

Страны G7 заявили, что активы России останутся замороженными

Страны G7 заявили, что активы России останутся замороженными - РИА Новости, 12.07.2023

Страны G7 заявили, что активы России останутся замороженными

Российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию за "ущерб", якобы нанесенный ею в ходе конфликта, страны G7 готовы работать РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:53

2023-07-12T16:53

2023-07-12T17:15

россия

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию за "ущерб", якобы нанесенный ею в ходе конфликта, страны G7 готовы работать над соответствующими механизмами, говорится в совместной декларации "Большой семерки"."Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине. Мы осознаем необходимость в установлении международного механизма для возмещения убытков, потерь или вреда, вызванных российской агрессией, и выражаем нашу готовность исследовать варианты для разработки соответствующих механизмов", - сказано в документе.В совместной декларации, к которой могут присоединиться и другие страны, "большая семерка" заявила, что рамочная программа включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией и киберзащита.Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".

https://ria.ru/20230711/natsionalizatsiya-1883447641.html

https://ria.ru/20230710/sanktsii-1883214362.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, g7, киев, в мире, санкции в отношении россии, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, дмитрий песков, украина, москва