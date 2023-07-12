Страны G7 заявили, что активы России останутся замороженными
Страны G7 заявили, что активы Москвы останутся замороженными до выплаты компенсации Киеву
Большой Кремлевский дворец. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские активы останутся замороженными, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию за "ущерб", якобы нанесенный ею в ходе конфликта, страны G7 готовы работать над соответствующими механизмами, говорится в совместной декларации "Большой семерки".
"Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине. Мы осознаем необходимость в установлении международного механизма для возмещения убытков, потерь или вреда, вызванных российской агрессией, и выражаем нашу готовность исследовать варианты для разработки соответствующих механизмов", - сказано в документе.
В совместной декларации, к которой могут присоединиться и другие страны, "большая семерка" заявила, что рамочная программа включает в себя такие элементы, как новейшее военное оборудование, обучение, обмен разведывательной информацией и киберзащита.
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права", Москва "будет изыскивать возможности бороться с этим". Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Евросоюз рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины, их возможное инвестирование, но не конфискацию.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, становится очевидным, что "упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается".