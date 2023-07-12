https://ria.ru/20230712/samolet-1883692022.html

Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов

Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов - РИА Новости, 12.07.2023

Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов

"Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:46

2023-07-12T11:46

2023-07-12T11:46

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

аэрофлот

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ту-214

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от пассажиров, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В среду он встретился с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Очень важно, чтобы "Аэрофлот", который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. И еще чтобы учитывалась обратная связь, о которой нам говорит президент, а от пассажиров она и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, который "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов", - заявил Мишустин. Глава правительства отметил, что снижение зависимости российских авиакомпаний - это важнейшее направление сегодня, и все необходимые решения для этого приняты. "Мы сформировали государственный заказ на отечественные самолёты до 2030 года. Линейка выстроена, идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми сейчас мы прекратили контрактные отношения", - продолжил Мишустин. Он напомнил, что при поддержке президента России Владимира Путина принято решение об увеличении объема производства Ту-214 в количестве 20 самолетов в год. "И на это направили 42 миллиарда из Фонда национального благосостояния плюс кредитная поддержка "Ростеха" и ОАК", - уточнил премьер-министр.

https://ria.ru/20230710/samolet-1883375825.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, аэрофлот, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214