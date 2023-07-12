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Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов - РИА Новости, 12.07.2023
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11:46 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/samolet-1883692022.html
Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов
Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов - РИА Новости, 12.07.2023
Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов
"Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:46
2023-07-12T11:46
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
аэрофлот
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ту-214
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от пассажиров, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В среду он встретился с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским. "Очень важно, чтобы "Аэрофлот", который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. И еще чтобы учитывалась обратная связь, о которой нам говорит президент, а от пассажиров она и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, который "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов", - заявил Мишустин. Глава правительства отметил, что снижение зависимости российских авиакомпаний - это важнейшее направление сегодня, и все необходимые решения для этого приняты. "Мы сформировали государственный заказ на отечественные самолёты до 2030 года. Линейка выстроена, идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми сейчас мы прекратили контрактные отношения", - продолжил Мишустин. Он напомнил, что при поддержке президента России Владимира Путина принято решение об увеличении объема производства Ту-214 в количестве 20 самолетов в год. "И на это направили 42 миллиарда из Фонда национального благосостояния плюс кредитная поддержка "Ростеха" и ОАК", - уточнил премьер-министр.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, аэрофлот, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ту-214
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Аэрофлот, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ту-214
Мишустин призвал прислушиваться к пассажирам при выпуске самолетов

Мишустин призвал "Аэрофлот" учитывать обратную связь от пассажиров при выпуске самолетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. "Аэрофлоту" надо доводить до конца все свои технические требования к самолетам, связанные с качеством производства бортов, и учитывать обратную связь от пассажиров, сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В среду он встретился с гендиректором "Аэрофлота" Сергеем Александровским.
«
"Очень важно, чтобы "Аэрофлот", который является крупнейшим заказчиком, доводил до конца все свои технические требования и нюансы, связанные с качеством производства самолетов. И еще чтобы учитывалась обратная связь, о которой нам говорит президент, а от пассажиров она и есть самая главная обратная связь. Комфорт, сервис, который "Аэрофлот" традиционно предоставляет, должны учитываться при производстве отечественных самолетов", - заявил Мишустин.
Глава правительства отметил, что снижение зависимости российских авиакомпаний - это важнейшее направление сегодня, и все необходимые решения для этого приняты. "Мы сформировали государственный заказ на отечественные самолёты до 2030 года. Линейка выстроена, идет процесс импортозамещения агрегатов, узлов и систем, которые создавались в кооперации со странами, с которыми сейчас мы прекратили контрактные отношения", - продолжил Мишустин.
Он напомнил, что при поддержке президента России Владимира Путина принято решение об увеличении объема производства Ту-214 в количестве 20 самолетов в год. "И на это направили 42 миллиарда из Фонда национального благосостояния плюс кредитная поддержка "Ростеха" и ОАК", - уточнил премьер-министр.
Самолет - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 19:18
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинАэрофлотРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Ту-214
 
 
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