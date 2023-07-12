https://ria.ru/20230712/samolet-1883667707.html
В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву
В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву - РИА Новости, 12.07.2023
В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву
Самолет авиакомпании S7 задерживается в аэропорту Кемерово по техническим причинам, в данный момент борт осматривает техник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:42
2023-07-12T09:42
2023-07-12T09:42
происшествия
кемерово
s7 airlines
западно-сибирская транспортная прокуратура
москва
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КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 задерживается в аэропорту Кемерово по техническим причинам, в данный момент борт осматривает техник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Как следует из данных онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 07.35 (03.35 мск), но задерживается. Ожидается, что самолет вылетит в 14.00 (10.00 мск). "(Самолет задерживается - ред.) по технической причине. Техник прилетел из (аэропорта - ред.) Толмачево на Новосибирском рейсе, он осматривает самолет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Как в свою очередь уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, выполнения рейса ожидают 156 пассажиров, из которых 14 детей. "Кемеровской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, москва
Происшествия, Кемерово, S7 Airlines, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Москва
В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву
В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву компании S7