https://ria.ru/20230712/samolet-1883667707.html

В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву

В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву - РИА Новости, 12.07.2023

В Кемерово по техническим причинам задерживается самолет в Москву

Самолет авиакомпании S7 задерживается в аэропорту Кемерово по техническим причинам, в данный момент борт осматривает техник, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:42

2023-07-12T09:42

2023-07-12T09:42

происшествия

кемерово

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

москва

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КЕМЕРОВО, 12 июл - РИА Новости. Самолет авиакомпании S7 задерживается в аэропорту Кемерово по техническим причинам, в данный момент борт осматривает техник, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Как следует из данных онлайн-табло, рейс должен был вылететь в 07.35 (03.35 мск), но задерживается. Ожидается, что самолет вылетит в 14.00 (10.00 мск). "(Самолет задерживается - ред.) по технической причине. Техник прилетел из (аэропорта - ред.) Толмачево на Новосибирском рейсе, он осматривает самолет", - рассказали РИА Новости в пресс-службе. Как в свою очередь уточнили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, выполнения рейса ожидают 156 пассажиров, из которых 14 детей. "Кемеровской транспортной прокуратурой осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html

кемерово

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кемерово, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура, москва