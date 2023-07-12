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Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
09:35 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html
Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске
Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 12.07.2023
Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске
Самолёт Airbus A321, перевозивший из Новокузнецка в Москву более 150 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:35
2023-07-12T09:35
туризм
новосибирск
происшествия
москва
западно-сибирская транспортная прокуратура
новости - туризм
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НОВОСИБИРСК, 12 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A321, перевозивший из Новокузнецка в Москву более 150 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 09.00 (05.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк – Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что самолет благополучно произвел посадку, на борту самолета находились 156 пассажиров, из них 13 детей. "Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту вылета организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230709/samolet-1883147147.html
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новосибирск, происшествия, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм
Туризм, Новосибирск, Происшествия, Москва, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Новости - Туризм
Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске

Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске из-за птицы в фюзеляже

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 12 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A321, перевозивший из Новокузнецка в Москву более 150 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня около 09.00 (05.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк – Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что самолет благополучно произвел посадку, на борту самолета находились 156 пассажиров, из них 13 детей.
"Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту вылета организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в прокуратуре.
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