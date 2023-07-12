https://ria.ru/20230712/samolet-1883666894.html

Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске

Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске - РИА Новости, 12.07.2023

Самолет из Новокузнецка в Москву вынужденно сел в Новосибирске

Самолёт Airbus A321, перевозивший из Новокузнецка в Москву более 150 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T09:35

2023-07-12T09:35

2023-07-12T09:35

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происшествия

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НОВОСИБИРСК, 12 июл - РИА Новости. Самолёт Airbus A321, перевозивший из Новокузнецка в Москву более 150 пассажиров, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за попадания птицы в фюзеляж, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 09.00 (05.00 мск) в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А321 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявшее рейс Новокузнецк – Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково)", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что самолет благополучно произвел посадку, на борту самолета находились 156 пассажиров, из них 13 детей. "Новокузнецкой транспортной прокуратурой в аэропорту вылета организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230709/samolet-1883147147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирск, происшествия, москва, западно-сибирская транспортная прокуратура, новости - туризм