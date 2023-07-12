https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз

"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз - РИА Новости, 12.07.2023

"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз

Вильнюсский саммит стал сплошным разочарованием для Киева: Незалежную так и не взяли в НАТО, пообещав пригласить когда-нибудь потом, когда она выполнит все... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

аналитика

украина

россия

нато

владимир зеленский

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Вильнюсский саммит стал сплошным разочарованием для Киева: Незалежную так и не взяли в НАТО, пообещав пригласить когда-нибудь потом, когда она выполнит все необходимые условия, а члены альянса придут к согласию на ее счет.Что особенно обидно — Зеленскому дали понять, что в НАТО ему не надо, еще до саммита. Буквально за день до его начала немецкая печать опубликовала совершенно оглушительный инсайд. В распоряжение газеты Bild из самых высших сфер неведомым образом попал засекреченный документ, выражающий позицию правительства Германии на вильнюсском саммите. Согласно этому документу, Украину должны были прокатить на вороных. Причем вступление ее в НАТО блокировали не традиционные возмутители спокойствия типа Венгрии, а, напротив, столпы Североатлантического альянса — США и Германия. Они объединенным фронтом выступили против Польши, Британии и Франции, которые хотели пригласить Украину в НАТО сразу после того, как она заключит перемирие с Россией.Газета Bild принадлежит богатейшему издательскому дому Axel Springer — его годовой оборот вполне сопоставим с бюджетом всей Украины. Мажоритарным владельцем акций концерна — то есть его реальным руководством, определяющим всю политику издания, является американский инвестфонд Kohlberg Kravis Roberts. Инвестпортфель этого фонда превышает бюджет Украины раз так в двенадцать-тринадцать.В общем, устами прожженного таблоида с общественностью разговаривают самые что ни на есть элиты глобального Запада, для которых не только Зеленский, но и многие другие лидеры государств просто мальчики на побегушках. И на сегодня, как видим, мнение этих элит таково, что Украина членство в НАТО не заслужила, надо еще побегать.Объясняется ли это внезапной заботой о немцах? Это вряд ли. Несмотря на то что сам Аксель Шпрингер усердно сотрудничал с гитлеровским режимом, сразу после войны его взяли в оборот английские и американские оккупанты, и его издательство понесло в массы чисто англосаксонскую повестку. Интересы простых немцев там никого не интересуют. Если в Вашингтоне их приговорят гореть в радиоактивном огне, все издания Axel Springer тут же опубликуют бодрые инструкции, как правильно заворачиваться в простыню, а также маршруты до ближайших кладбищ.Нет, Украину невыгодно принимать в НАТО — просто потому, что она и так на все согласная. Украинские прокси-войска, диверсанты и террористы, не щадя живота своего, выполняют все боевые задачи, которые ставит им Вашингтон. Тысячи украинских мужчин продолжают идти на фронт и там бессмысленно гибнуть, даже не попытавшись взбунтоваться.Такое впечатление, что за океаном даже не рассчитывали на такую покорность. Украинцам заранее подвесили морковку с этим членством в НАТО, чтобы им казалось, что они умирают не напрасно. Однако они гибнут и без всякого членства — эти несчастные бывшие русские люди, которых бросают в самоубийственные атаки на "неправильных" русских.На такой фарт в НАТО и рассчитывать не могли. Раскалывать историческую Россию, разорять ее, заставлять русских убивать друг друга и уничтожать все, что построено их предками, — и при этом не тратить жизни ни одного натовского солдата. И все это за какие-то жалкие, по их меркам, десятки миллиардов долларов и евро. Ну понятно же, что они будут тянуть эту историю так долго, как это возможно.Да, конечно, в открытую сказать: "вы там поумирайте еще, а мы тут будем пить за вас шампанское" — неудобно. Для Украины было приготовлено множество красивых штучек типа двусторонних соглашений о защите с ведущими странами НАТО.Американцы продают украинцам это так, что б. УССР превратят в "дикобраза" — нашпигуют западным оружием, натренируют армию по уставу НАТО. В общем, сделают из Украины второй Израиль. Или, к примеру, Тайвань.Однако многолетнее сотрудничество с Израилем дает элитам США доступ к важнейшим финансовым потокам. Поддержка Тайваня окупается льготными ценами на тайваньские микрочипы, без которых все американское производство просто встанет. Что может в обмен на поддержку и защиту дать американцам Украина — обезлюдевшая страна, разоренная на поколения вперед? Так что судьба этих двусторонних соглашений, даже если их и заключат, понятна изначально.Характерно, что Зеленский, понимая расклады, на вильнюсский саммит ехать не хотел. Но старшие товарищи к его мнению не прислушались. Украинскому вождю пришлось приехать и принять участие в большом политическом спектакле, где его хозяева изображали любовь к украинцам и гнали их на смерть, а его роль — им подыгрывать, кланяться и благодарить. Положение так себе, конечно. Недаром та же Bild отметила, что "Зеленский злится".Для нас в этой ситуации ничего хорошего нет, праздновать тут нечего. В Вашингтоне не воспринимают киевскую хунту как руководство ответственной суверенной страны. Их пользуют как лидеров огромной террористической группировки, которая действует на территории исторической России.Никто же не предлагал членство в НАТО каким-нибудь никарагуанским контрас, они воевали и без этого. Тем более НАТО — это все-таки какой-никакой международный контроль, публичность, ответственность. А вот сотни тысяч украинцев в роли террористов — это значит жесточайшая война без правил, возможность любых диверсий, организация самых чудовищных катастроф. И вот уже Минобороны Украины открыто признается в теракте на Крымском мосту.Альянс может поручать своим прокси самые безобразные преступления, а потом умывать руки и отходить в сторону: мы тут типа не при делах. Украина как не член НАТО получит индульгенцию на самые кровавые теракты. Что ж, нам надо быть к этому готовыми.

https://ria.ru/20230711/nato-1883584880.html

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https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html

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аналитика, украина, россия, нато, владимир зеленский