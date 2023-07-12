Салливан: принятие Украины в НАТО означало бы войну альянса с Россией
Салливан заявил, что принятие Украины в НАТО означало бы сегодня войну альянса с Россией
© AP Photo / Susan WalshCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО сегодня означало бы войну альянса и США с Россией, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Почему НАТО, в том числе США, каждый из 31 члена не были готовы принять Украину на этом саммите в НАТО, причина на самом деле довольна ясна. Если бы Украину приняли в НАТО сегодня, это бы означало, что НАТО будет в состоянии войны с Россией сегодня, что США будут в состоянии войны с Россией сегодня", - сказал Салливан в эфире телеканала CNN.
На начавшемся во вторник саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены альянса утвердили пакет многолетней поддержки Украины, включающий в себя план помощи в достижении совместимости с НАТО, создание Совета НАТО - Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. Владимир Зеленский после оглашения решений назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в РФ отмечали втягивание Западом Киева в НАТО. В Кремле заявляли, что слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала российской военной операции.