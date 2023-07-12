Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники
В Грузии врач заявил, что Саакашвили чувствует себя лучше и начал прибавлять в весе
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Находящийся в клинике экс-президент Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и прибавляет в весе, заявил журналистам руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.
Ранее Саакашвили принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Политик потребовал извинений от грузинских властей, возложив на них ответственность за ухудшение состояния своего здоровья. Во время подключения он продемонстрировал свое истощенное тело.
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"Он прекрасно себя чувствует, намного лучше. И прибавляет в весе. Это не я решаю, когда его переводить (в тюрьму - ред.). Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?" - сказал Урткмелидзе.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.