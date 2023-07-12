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Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники - РИА Новости, 12.07.2023
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20:40 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/saakashvili-1883849986.html
Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники
Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники - РИА Новости, 12.07.2023
Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники
Находящийся в клинике экс-президент Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и прибавляет в весе, заявил журналистам руководитель медицинского департамента... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:40
2023-07-12T20:40
в мире
грузия
михаил саакашвили
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Находящийся в клинике экс-президент Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и прибавляет в весе, заявил журналистам руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе. Ранее Саакашвили принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Политик потребовал извинений от грузинских властей, возложив на них ответственность за ухудшение состояния своего здоровья. Во время подключения он продемонстрировал свое истощенное тело. "Он прекрасно себя чувствует, намного лучше. И прибавляет в весе. Это не я решаю, когда его переводить (в тюрьму - ред.). Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?" - сказал Урткмелидзе. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html
https://ria.ru/20230704/saakashvili-1882213255.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Ираклий Гарибашвили
Саакашвили чувствует себя лучше, заявил врач клиники

В Грузии врач заявил, что Саакашвили чувствует себя лучше и начал прибавлять в весе

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 12 июл - РИА Новости. Находящийся в клинике экс-президент Михаил Саакашвили чувствует себя лучше и прибавляет в весе, заявил журналистам руководитель медицинского департамента пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.
Ранее Саакашвили принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Политик потребовал извинений от грузинских властей, возложив на них ответственность за ухудшение состояния своего здоровья. Во время подключения он продемонстрировал свое истощенное тело.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Саакашвили утверждает, что Украина официально запросила его экстрадицию
5 июля, 16:59
«
"Он прекрасно себя чувствует, намного лучше. И прибавляет в весе. Это не я решаю, когда его переводить (в тюрьму - ред.). Как только он будет чувствовать себя хорошо, мы его, конечно же, переведем. Разве ему не было лучше на последнем процессе?" - сказал Урткмелидзе.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили надолго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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4 июля, 17:34
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиИраклий Гарибашвили
 
 
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