https://ria.ru/20230712/rvio-1883641241.html

В РВИО сравнили ставку нацистской Германии на танки с тактикой ВСУ

В РВИО сравнили ставку нацистской Германии на танки с тактикой ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023

В РВИО сравнили ставку нацистской Германии на танки с тактикой ВСУ

Поражение нацистской Германии в Курской битве, в которой она опиралась на современные танки "Пантера" и "Тигр", лишила Адольфа Гитлера последних шансов... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:40

2023-07-12T00:40

2023-07-12T01:36

киев

ссср

украина

вооруженные силы украины

курская битва

ил-2

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Поражение нацистской Германии в Курской битве, в которой она опиралась на современные танки "Пантера" и "Тигр", лишила Адольфа Гитлера последних шансов перехватить у СССР стратегическую инициативу в войне, такая же судьба ждет Украину, бросившую в "контрнаступление" "Леопарды", заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 80 лет назад, 12 июля 1943 года, в рамках Курской битвы (5 июля — 23 августа) произошло Прохоровское сражение — крупнейший танковый бой Великой Отечественной войны, в результате которого Красная армия остановила наступление противника. "Курская битва имеет схожие черты с тем, что происходит сегодня во время пресловутого украинского "контрнаступа". <…> Если в 1943 году противник делал ставку на "Тигры" и "Пантеры", то сегодня — на "Леопарды". Что тогда, что сейчас это действительно мощное, широко разрекламированное оружие уперлось в нашу глубокоэшелонированную оборону и сплошное минирование танкоопасных направлений", — сказал Мягков.Историк отметил, что как в 1943 году танки вермахта, так и в 2023 бронемашины ВСУ подрываются на минах и если не уничтожаются сразу, то, обездвиженные, расстреливаются артиллерией.Собеседник агентства подчеркнул, что залог успеха в обоих сражениях — господство в воздухе, без которого невозможно проводить успешное масштабное наступление. Он напомнил, что в начале Курской битвы немцы имели некоторое преимущество в авиации, но потом советская армия его перехватила, и штурмовики Ил-2 начали "очень успешно" уничтожать немецкую технику с воздуха.Значение Курской битвы Говоря о значении Курской битвы для исхода всей Великой Отечественной войны, Мягков пояснил, что победа Красной армии в ней лишила немцев последних надежд на перехват инициативы у СССР, которую они утратили в Сталинградской битве, или, в крайнем случае, на "почетный мир" с Советским Союзом, при котором Гитлер все равно бы отобрал у него огромные территории. Фактически после Курской битвы гитлеровцы уже нигде не наступали вплоть до их разгрома в 1945 году.Чтобы описать упаднические настроения, которые царили в немецком военном руководстве после разгрома на Курской дуге, историк привел слова Гейнца Гудериана, в то время генерал-инспектора танковых войск вермахта, отвечавшего за внедрение в войска так называемого "зверинца" — танков "Тигр" и "Пантера"."Немецкие войска, пополненные с таким большим трудом из-за больших потерь в людях и технике, на долгое время вышли из строя, и больше на Восточном фронте не было спокойных дней", — процитировал собеседник агентства.Киев ждет разачарование По мнению Мягкова, аналогичный исход ждет и украинское "контрнаступление", которое в случае полного провала лишит Киев последних иллюзий о возможности победить Россию в вооруженном конфликте."Контрнаступ" для ВСУ, как и Курская битва для немцев, является по сути последним шансом отыграть ход войны в свою пользу, на который было поставлено все. Думаю, Киев использует все резервы, войска выдохнутся как физически, так и морально и потеряют всякую надежду на победу", — сказал собеседник агентства. Мягков считает, что даже после неудавшегося "контрнаступа" Украина сразу же не сдастся, поскольку как у Гитлера в 1940-е годы, так и у Киева сейчас "тылом" выступает почти весь Запад. "Поэтому даже после утраты ВСУ стратегической инициативы об окончательной победе в СВО говорить будет еще рано: нас ждут еще многие сражения и, к сожалению, неизбежные потери. Тем не менее после разгрома контрнаступления противника он будет вынужден попрощаться со своими целями захватить Крым и Донбасс, равно как и для нацистов после разгрома под Курском стало понятно, что, например, взять Кавказ или зайти в Москву им больше не удастся", — отметил историк. Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года. В нем участвовали, по разным данным, от двух до четырех миллионов человек, около шести тысяч танков и четырех тысяч самолетов. Военной разведке СССР удалось своевременно вскрыть подготовку немецкой армии к крупному наступлению на Курской дуге. Упреждающая артиллерийская контрподготовка советских войск ослабила ударные группировки захватчика в начале наступления. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.

https://ria.ru/20230528/rvio-1874599545.html

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852956905.html

https://ria.ru/20230201/plennye-1849011912.html

https://ria.ru/20221229/rvio-1841618996.html

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киев, ссср, украина, вооруженные силы украины, курская битва, ил-2, российское военно-историческое общество (рвио), общество