https://ria.ru/20230712/rusofobiya-1883785088.html

Посольство России заявило, что в Молдавии разжигают ненависть

Посольство России заявило, что в Молдавии разжигают ненависть - РИА Новости, 12.07.2023

Посольство России заявило, что в Молдавии разжигают ненависть

Посольство России в Кишиневе в Telegram-канале заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:21

2023-07-12T16:21

2023-07-12T16:21

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россия

кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе в Telegram-канале заявило, что в Молдавии стартовал "месячник русофобии", замаскированный под борьбу с тоталитаризмом, который продвигает разжигание ненависти к России. Правительство Молдавии 6 июля установило на центральной площади Кишинева два товарных вагона, обозначив их выставкой "Бессарабцы в ГУЛАГе", посвященной жертвам сталинского режима. Внутри размещены информационные панно, фотографии, инсталляции а также экран, которые демонстрирует документальные материалы. В пресс-службе кабмина Молдавии сообщили, что "по многочисленным просьбам граждан" выставка продлится до 30 июля. При этом выставку посетили многие представители власти, включая президента Майю Санду. "Обратили внимание на стартовавший в Республике Молдова 6 июля с.г. "месячник русофобии", замаскированный под "борьбу с тоталитаризмом". Показательно при этом, что организаторы всевозможных "инсталляций", выставок, сценических и экранных постановок радушно чествуют румынских пособников гитлеровской Германии. Умалчивают об их зверствах в годы Великой Отечественной войны. Преднамеренно очерняют боровшихся с ними бойцов Красной Армии", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии заявили, что считают необходимым напомнить о трагических последствиях репрессий режима румынского маршала Иона Антонеску против мирных жителей советской Молдавии. Как напомнили в посольстве, за годы румынской оккупации было уничтожено порядка 600 тысяч человек разных национальностей на молдавской земле, по приказу Антонеску в июне 1941 года было начато пресловутое "окончательное решение еврейского вопроса в Бессарабии", в результате чего были убиты свыше 350 тысяч евреев, а также более 50 тысяч цыган. Кроме того, производилась насильственная румынизация русских, украинцев, гагаузов, болгар и других проживавших в советской Молдавии этносов. Оккупационной администрацией вводились телесные наказания для молдаван, сжигались русские книги. Среди них - 15 вагонов русской литературы в Бельцах и 250 тысяч русскоязычных печатных изданий в Тирасполе. "Разумеется, об этих фактах официальный Кишинев сегодня не скажет. Тогда как посыл организуемых нынешних акций в республике очевиден: целенаправленное разжигание ненависти к России и всему русскому. Пагубность и последствия этой "затеи" ее архитекторы не могут не понимать", - подчеркивают в посольстве. В Молдавии шестого июля отмечают День памяти жертв сталинских депортаций 1949 года, когда из республики было вывезено более 35 тысяч человек. Отношения между Молдавией и Россией особенно обострились весной этого года. В апреле послу Молдавии в России Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Запрет на въезд действует в отношении главы парламентской комиссии по обороне и нацбезопасности Лилиана Карпа, главы парламентской юридической комиссии Олеси Стамате и главы МВД Молдавии Анне Ревенко. На сегодняшний день диалог между странами поддерживается на уровне посольств.

https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880988271.html

https://ria.ru/20230628/rusofobiya-1880819188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду