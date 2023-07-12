https://ria.ru/20230712/rubl-1883722666.html
Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля
Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля - РИА Новости, 12.07.2023
Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля
Банк России опубликовал на своем сайте проект положения, содержащего основные правила работы с платформой цифрового рубля. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:54
2023-07-12T13:54
2023-07-12T16:16
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банк России опубликовал на своем сайте проект положения, содержащего основные правила работы с платформой цифрового рубля. "В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями", — сказано в сообщении регулятора, сопровождающем проект. Так, например, на платформе открываются следующие виды счетов: счета цифрового рубля операторов по переводу денежных средств, за исключением иностранных банков, счета физических и юридических лиц. Документ также устанавливает, что на платформе цифрового рубля совершаются следующие виды операций: перевод цифровых рублей и изменение остатка цифровых рублей путем перевода денежных средств с банковских счетов.Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы. Платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а операции на ней будут проводиться в режиме онлайн. Накануне Госдума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3 процента от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и некоторые другие функции регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
https://ria.ru/20230710/kurs-1883240479.html
https://ria.ru/20230711/rubl-1883611919.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, госдума рф
Экономика, Россия, Госдума РФ
Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля
Банк России разработал проект с основными правилами платформы цифрового рубля
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Банк России опубликовал на своем сайте проект
положения, содержащего основные правила работы с платформой цифрового рубля.
«
"В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями", — сказано в сообщении регулятора, сопровождающем проект.
Так, например, на платформе открываются следующие виды счетов: счета цифрового рубля операторов по переводу денежных средств, за исключением иностранных банков, счета физических и юридических лиц.
Документ также устанавливает, что на платформе цифрового рубля совершаются следующие виды операций: перевод цифровых рублей и изменение остатка цифровых рублей путем перевода денежных средств с банковских счетов.
В Кремле прокомментировали ситуацию с курсом рубля
Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы. Платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.
Накануне Госдума
приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России
цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.
Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3 процента от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и некоторые другие функции регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.
Центробанк рассказал о ситуации с цифровыми рублями