https://ria.ru/20230712/rubl-1883722666.html

Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля

Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля - РИА Новости, 12.07.2023

Центробанк разработал правила платформы цифрового рубля

Банк России опубликовал на своем сайте проект положения, содержащего основные правила работы с платформой цифрового рубля. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:54

2023-07-12T13:54

2023-07-12T16:16

экономика

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804243090_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16d05d317ce27faf21a25a5ae7c8ebe1.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Банк России опубликовал на своем сайте проект положения, содержащего основные правила работы с платформой цифрового рубля. "В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями", — сказано в сообщении регулятора, сопровождающем проект. Так, например, на платформе открываются следующие виды счетов: счета цифрового рубля операторов по переводу денежных средств, за исключением иностранных банков, счета физических и юридических лиц. Документ также устанавливает, что на платформе цифрового рубля совершаются следующие виды операций: перевод цифровых рублей и изменение остатка цифровых рублей путем перевода денежных средств с банковских счетов.Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы. Платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а операции на ней будут проводиться в режиме онлайн. Накануне Госдума приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3 процента от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и некоторые другие функции регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.

https://ria.ru/20230710/kurs-1883240479.html

https://ria.ru/20230711/rubl-1883611919.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, госдума рф