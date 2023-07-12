https://ria.ru/20230712/rossiya-1883858166.html

"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию

"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию - РИА Новости, 12.07.2023

"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию

Россия построила внушительную армию с передовыми вооружениями из-за агрессивной экспансионистской политики президента США Джо Байдена в Восточной Европе, заявил РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:06

2023-07-12T22:06

2023-07-12T23:44

политика

джо байден

россия

сша

украина

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия построила внушительную армию с передовыми вооружениями из-за агрессивной экспансионистской политики президента США Джо Байдена в Восточной Европе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube."Цель уничтожить Россию <…> была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет", — отметил эксперт.Офицер напомнил, что российская армия превратилась в мощную ударную силу с большим количеством современного оружия и численностью почти в миллион человек."Мы и близко не подошли к таким результатам. Понадобятся месяцы, чтобы догнать их", — полагает полковник.По его словам, Россия сражается на Украине, поскольку эта страна входит в сферу ее жизненных интересов, в то время как США нечего делать в этом регионе.

https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, джо байден, россия, сша, украина, пентагон