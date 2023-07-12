https://ria.ru/20230712/rossiya-1883858166.html
"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию
"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию - РИА Новости, 12.07.2023
"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию
Россия построила внушительную армию с передовыми вооружениями из-за агрессивной экспансионистской политики президента США Джо Байдена в Восточной Европе, заявил РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:06
2023-07-12T22:06
2023-07-12T23:44
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Россия построила внушительную армию с передовыми вооружениями из-за агрессивной экспансионистской политики президента США Джо Байдена в Восточной Европе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Ким Иверсен на YouTube."Цель уничтожить Россию <…> была глупой. Теперь у нас нет боеприпасов и военных, чтобы отправить их на Украину. У Москвы, напротив, 300 тысяч человек в резерве, готовых идти в атаку. У нас ничего подобного нет", — отметил эксперт.Офицер напомнил, что российская армия превратилась в мощную ударную силу с большим количеством современного оружия и численностью почти в миллион человек."Мы и близко не подошли к таким результатам. Понадобятся месяцы, чтобы догнать их", — полагает полковник.По его словам, Россия сражается на Украине, поскольку эта страна входит в сферу ее жизненных интересов, в то время как США нечего делать в этом регионе.
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политика, джо байден, россия, сша, украина, пентагон
Политика, Джо Байден, Россия, США, Украина, Пентагон
"Куча оружия". В США раскрыли, как ошибка Байдена изменила Россию
Полковник Макгрегор: из-за агрессивных шагов Байдена у России теперь огромная мощная армия