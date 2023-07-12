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Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/rossiya-1883810984.html
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России - РИА Новости, 12.07.2023
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России
Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:59
2023-07-12T17:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константин гаврилов
нато
вена
ситуация в днр и лнр
украина
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе. "Убеждены, что силовое принуждение Киева к миру – это единственный возможный способ добиться целей специальной военной операции, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Что же до Запада, то ему еще предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией", - сказал дипломат. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
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безопасность, россия, константин гаврилов, нато, вена, ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, Вена, Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России

Гаврилов: Западу еще предстоит убедиться в тщетности силового противостояния России

© Фото : Константин ГавриловГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе.
"Убеждены, что силовое принуждение Киева к миру – это единственный возможный способ добиться целей специальной военной операции, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Что же до Запада, то ему еще предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией", - сказал дипломат.
Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантин ГавриловНАТОВенаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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