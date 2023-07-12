https://ria.ru/20230712/rossiya-1883810984.html
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России - РИА Новости, 12.07.2023
Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России
Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:59
2023-07-12T17:59
2023-07-12T17:59
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
константин гаврилов
нато
вена
ситуация в днр и лнр
украина
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ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе. "Убеждены, что силовое принуждение Киева к миру – это единственный возможный способ добиться целей специальной военной операции, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Что же до Запада, то ему еще предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией", - сказал дипломат. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России
Гаврилов: Западу еще предстоит убедиться в тщетности силового противостояния России