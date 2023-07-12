https://ria.ru/20230712/rossiya-1883810984.html

Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России

Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России - РИА Новости, 12.07.2023

Гаврилов заявил Западу о тщетности военного противостояния России

Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:59

2023-07-12T17:59

2023-07-12T17:59

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

константин гаврилов

нато

вена

ситуация в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883436928_0:283:859:766_1920x0_80_0_0_f9a97a0163a859a6223058690d8cb457.jpg

ВЕНА, 12 июл - РИА Новости. Западу ещё предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией, заявил РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя итоги прошедшего саммита НАТО в Вильнюсе. "Убеждены, что силовое принуждение Киева к миру – это единственный возможный способ добиться целей специальной военной операции, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Что же до Запада, то ему еще предстоит убедиться в тщетности военно-силового противостояния с Россией", - сказал дипломат. Саммит НАТО проходил в Вильнюсе 11-12 июля, на него собирались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html

россия

вена

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, константин гаврилов, нато, вена, ситуация в днр и лнр, украина