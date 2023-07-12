Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными
Сийярто: результаты первого дня саммита НАТО для Украины оказались скромнее ожиданий
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом Украина-НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Перед саммитом НАТО был большой вопрос - что Украина получит?.. По сравнению с ожиданиями, на практике довольствоваться Украине придется скромными результатами. Всего лишь только из комиссии Украина-НАТО создали совет Украина-НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом второго дня саммита альянса в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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