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Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными - РИА Новости, 12.07.2023
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11:52 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/rezultaty-1883693993.html
Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными
Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными - РИА Новости, 12.07.2023
Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными
Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:52
2023-07-12T11:52
в мире
украина
петер сийярто
нато
венгрия
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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом Украина-НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Перед саммитом НАТО был большой вопрос - что Украина получит?.. По сравнению с ожиданиями, на практике довольствоваться Украине придется скромными результатами. Всего лишь только из комиссии Украина-НАТО создали совет Украина-НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом второго дня саммита альянса в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html
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в мире, украина, петер сийярто, нато, венгрия
В мире, Украина, Петер Сийярто, НАТО, Венгрия
Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными

Сийярто: результаты первого дня саммита НАТО для Украины оказались скромнее ожиданий

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом Украина-НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Перед саммитом НАТО был большой вопрос - что Украина получит?.. По сравнению с ожиданиями, на практике довольствоваться Украине придется скромными результатами. Всего лишь только из комиссии Украина-НАТО создали совет Украина-НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом второго дня саммита альянса в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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