https://ria.ru/20230712/rezultaty-1883693993.html

Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными

Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными - РИА Новости, 12.07.2023

Будапешт назвал результаты первого дня саммита НАТО для Украины скромными

Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:52

2023-07-12T11:52

2023-07-12T11:52

в мире

украина

петер сийярто

нато

венгрия

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БУДАПЕШТ, 12 июл - РИА Новости. Результаты первого дня саммита НАТО оказались для Украины скромнее ожиданий, поскольку вместо приглашения в альянс Киеву придется довольствоваться советом Украина-НАТО, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Перед саммитом НАТО был большой вопрос - что Украина получит?.. По сравнению с ожиданиями, на практике довольствоваться Украине придется скромными результатами. Всего лишь только из комиссии Украина-НАТО создали совет Украина-НАТО", - сказал Сийярто венгерским журналистам перед началом второго дня саммита альянса в Вильнюсе. Трансляция велась в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия в рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС поставила семь условий. Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией. Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html

украина

венгрия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, петер сийярто, нато, венгрия