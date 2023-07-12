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РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia - РИА Новости, 12.07.2023
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20:08 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/rets-1883845919.html
РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia
РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia - РИА Новости, 12.07.2023
РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia
Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) одобрила продукцию еще пяти компаний на размещение в шоу-румах Good Food Russia в Китае... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T20:08
2023-07-12T20:08
экономика
российский экспортный центр (рэц)
китай
вьетнам
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) одобрила продукцию еще пяти компаний на размещение в шоу-румах Good Food Russia в Китае и во Вьетнаме, теперь там появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, сообщили в РЭЦ."Экспертная комиссия Российского экспортного центра одобрила продукцию 5 компаний, подавших заявки на размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК и продвижение за рубежом. Комиссия рассмотрела пять заявлений от пяти компаний: две в Китай и три во Вьетнам. Комиссия одобрила все заявления", - сообщил РЭЦ.Теперь в шоу-румах в Шанхае и Ханое появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, добавили там же."Представленные сегодня категории продукции пользуются большим спросом в Китае и Вьетнаме. Конечно, нужно понимать, что на азиатских рынках также и большое предложение, поэтому российским компаниям очень важно выстроить сильный маркетинг и повысить свою узнаваемость на местном рынке. Уверен, при поддержке РЭЦ и профессиональных операторов павильонов компаниям будет проще и быстрее находить своих клиентов и покупателей", - подчеркнул вице-президент Российского экспортного центр Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), китай, вьетнам, россия
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Китай, Вьетнам, Россия

РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) одобрила продукцию еще пяти компаний на размещение в шоу-румах Good Food Russia в Китае и во Вьетнаме, теперь там появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, сообщили в РЭЦ.
"Экспертная комиссия Российского экспортного центра одобрила продукцию 5 компаний, подавших заявки на размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК и продвижение за рубежом. Комиссия рассмотрела пять заявлений от пяти компаний: две в Китай и три во Вьетнам. Комиссия одобрила все заявления", - сообщил РЭЦ.
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Теперь в шоу-румах в Шанхае и Ханое появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, добавили там же.
"Представленные сегодня категории продукции пользуются большим спросом в Китае и Вьетнаме. Конечно, нужно понимать, что на азиатских рынках также и большое предложение, поэтому российским компаниям очень важно выстроить сильный маркетинг и повысить свою узнаваемость на местном рынке. Уверен, при поддержке РЭЦ и профессиональных операторов павильонов компаниям будет проще и быстрее находить своих клиентов и покупателей", - подчеркнул вице-президент Российского экспортного центр Алексей Солодов.
Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)КитайВьетнамРоссия
 
 
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