https://ria.ru/20230712/rets-1883845919.html

РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia

РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia - РИА Новости, 12.07.2023

РЭЦ: продукция еще 5 компаний появится в шоурумах Good Food Russia

Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) одобрила продукцию еще пяти компаний на размещение в шоу-румах Good Food Russia в Китае... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T20:08

2023-07-12T20:08

2023-07-12T20:08

экономика

российский экспортный центр (рэц)

китай

вьетнам

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экспертная комиссия Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) одобрила продукцию еще пяти компаний на размещение в шоу-румах Good Food Russia в Китае и во Вьетнаме, теперь там появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, сообщили в РЭЦ."Экспертная комиссия Российского экспортного центра одобрила продукцию 5 компаний, подавших заявки на размещение в демонстрационно-дегустационных павильонах АПК и продвижение за рубежом. Комиссия рассмотрела пять заявлений от пяти компаний: две в Китай и три во Вьетнам. Комиссия одобрила все заявления", - сообщил РЭЦ.Теперь в шоу-румах в Шанхае и Ханое появятся снэки, конфеты-леденцы, вода, чай и пиво, добавили там же."Представленные сегодня категории продукции пользуются большим спросом в Китае и Вьетнаме. Конечно, нужно понимать, что на азиатских рынках также и большое предложение, поэтому российским компаниям очень важно выстроить сильный маркетинг и повысить свою узнаваемость на местном рынке. Уверен, при поддержке РЭЦ и профессиональных операторов павильонов компаниям будет проще и быстрее находить своих клиентов и покупателей", - подчеркнул вице-президент Российского экспортного центр Алексей Солодов.Подробнее о том, как принять участие в программе продвижения через шоурумы АПК за рубежом, можно узнать на сайте РЭЦ.

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китай

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), китай, вьетнам, россия