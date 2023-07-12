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Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту - РИА Новости, 12.07.2023
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13:16 12.07.2023 (обновлено: 14:02 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/remont-1883713339.html
Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту
Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту - РИА Новости, 12.07.2023
Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту
Рекордные 372 километра автодорог отремонтируют в текущем году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:16
2023-07-12T14:02
новосибирская область
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барабинск
новосибирск
экономика
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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Рекордные 372 километра автодорог отремонтируют в текущем году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду областное правительство. "В регионе в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 372 километра дорог, среди которых 51 километр – местного значения. Это рекордные значения. Объемы работ удалось увеличить за счет получения специального казначейского кредита в целях опережающего развития", - говорится в сообщении. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский рассказал, что в этом году большое внимание уделят ремонту опорной сети автодорог – на ней будет отремонтировано 114 километров. В опорную сеть входят дороги "Новосибирск — Кочки — Павлодар" с "ответвлением" до Кирзы и Камня-на-Оби, "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий", "Новосибирск — Колывань — Томск", подъезд к Барабинску и дорога "Татарск — Карасук". В нормативное состояние также приведут искусственные сооружения. В 2023 году запланирован ремонт более 1,3 тысячи погонных метров мостов. "На данный момент в регионе уже сданы семь объектов протяженностью 19,8 километра. Так, например, в рамках нацпроекта была сдана дорога "Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково" на приграничной территории с Республикой Казахстан. Подрядчик выполнил ремонт участка протяженностью 6,8 километра", – сообщил министр. Он пояснил, что в настоящее время в Новосибирской области 35 объектов находятся в высокой степени готовности. Так, например, завершаются ремонтные работы на участке протяженностью почти в 5 километров на дороге "Новосибирск – Кочки – Павлодар" в Краснозерском районе. Также продолжается ремонт дорог в Новосибирске. В рамках нацпроекта будут отремонтированы улицы Тайгинская, Ипподромская, Кропоткина и Софийская, проспект Дзержинского, а также мосты через реку Иня на Бердском шоссе, через реку Тула на улице Сибиряков-Гвардейцев и три путепровода на Советском шоссе. Костылевский отметил, что большое внимание уделяется не только объему, но и качеству проведенных работ. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проводится усиление контроля на всех этапах ремонта. Подрядчиков обязывают устранять появившиеся дефекты собственными силами.
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новосибирская область, андрей травников, барабинск, новосибирск, экономика
Новосибирская область, Андрей Травников, Барабинск, Новосибирск, Экономика

Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Рабочие ремонтируют участок дороги в Москве
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Рекордные 372 километра автодорог отремонтируют в текущем году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду областное правительство.
"В регионе в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 372 километра дорог, среди которых 51 километр – местного значения. Это рекордные значения. Объемы работ удалось увеличить за счет получения специального казначейского кредита в целях опережающего развития", - говорится в сообщении.
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Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский рассказал, что в этом году большое внимание уделят ремонту опорной сети автодорог – на ней будет отремонтировано 114 километров. В опорную сеть входят дороги "Новосибирск — Кочки — Павлодар" с "ответвлением" до Кирзы и Камня-на-Оби, "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий", "Новосибирск — Колывань — Томск", подъезд к Барабинску и дорога "Татарск — Карасук". В нормативное состояние также приведут искусственные сооружения. В 2023 году запланирован ремонт более 1,3 тысячи погонных метров мостов.
"На данный момент в регионе уже сданы семь объектов протяженностью 19,8 километра. Так, например, в рамках нацпроекта была сдана дорога "Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково" на приграничной территории с Республикой Казахстан. Подрядчик выполнил ремонт участка протяженностью 6,8 километра", – сообщил министр.
Он пояснил, что в настоящее время в Новосибирской области 35 объектов находятся в высокой степени готовности. Так, например, завершаются ремонтные работы на участке протяженностью почти в 5 километров на дороге "Новосибирск – Кочки – Павлодар" в Краснозерском районе. Также продолжается ремонт дорог в Новосибирске. В рамках нацпроекта будут отремонтированы улицы Тайгинская, Ипподромская, Кропоткина и Софийская, проспект Дзержинского, а также мосты через реку Иня на Бердском шоссе, через реку Тула на улице Сибиряков-Гвардейцев и три путепровода на Советском шоссе.
Костылевский отметил, что большое внимание уделяется не только объему, но и качеству проведенных работ. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проводится усиление контроля на всех этапах ремонта. Подрядчиков обязывают устранять появившиеся дефекты собственными силами.
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковБарабинскНовосибирскЭкономика
 
 
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