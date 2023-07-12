https://ria.ru/20230712/remont-1883713339.html

Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту - РИА Новости, 12.07.2023

Рекордные 372 км дорог отремонтируют в Новосибирской области по нацпроекту

Рекордные 372 километра автодорог отремонтируют в текущем году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:16

2023-07-12T13:16

2023-07-12T14:02

новосибирская область

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барабинск

новосибирск

экономика

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НОВОСИБИРСК, 12 июл – РИА Новости. Рекордные 372 километра автодорог отремонтируют в текущем году в Новосибирской области в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает в среду областное правительство. "В регионе в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 372 километра дорог, среди которых 51 километр – местного значения. Это рекордные значения. Объемы работ удалось увеличить за счет получения специального казначейского кредита в целях опережающего развития", - говорится в сообщении. Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский рассказал, что в этом году большое внимание уделят ремонту опорной сети автодорог – на ней будет отремонтировано 114 километров. В опорную сеть входят дороги "Новосибирск — Кочки — Павлодар" с "ответвлением" до Кирзы и Камня-на-Оби, "Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий", "Новосибирск — Колывань — Томск", подъезд к Барабинску и дорога "Татарск — Карасук". В нормативное состояние также приведут искусственные сооружения. В 2023 году запланирован ремонт более 1,3 тысячи погонных метров мостов. "На данный момент в регионе уже сданы семь объектов протяженностью 19,8 километра. Так, например, в рамках нацпроекта была сдана дорога "Андреевка – Теренгуль – III Интернационал – Чулаково" на приграничной территории с Республикой Казахстан. Подрядчик выполнил ремонт участка протяженностью 6,8 километра", – сообщил министр. Он пояснил, что в настоящее время в Новосибирской области 35 объектов находятся в высокой степени готовности. Так, например, завершаются ремонтные работы на участке протяженностью почти в 5 километров на дороге "Новосибирск – Кочки – Павлодар" в Краснозерском районе. Также продолжается ремонт дорог в Новосибирске. В рамках нацпроекта будут отремонтированы улицы Тайгинская, Ипподромская, Кропоткина и Софийская, проспект Дзержинского, а также мосты через реку Иня на Бердском шоссе, через реку Тула на улице Сибиряков-Гвардейцев и три путепровода на Советском шоссе. Костылевский отметил, что большое внимание уделяется не только объему, но и качеству проведенных работ. По поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова проводится усиление контроля на всех этапах ремонта. Подрядчиков обязывают устранять появившиеся дефекты собственными силами.

https://ria.ru/20230707/zhile-1882712554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирская область, андрей травников, барабинск, новосибирск, экономика