https://ria.ru/20230712/razvlecheniya-1883828379.html

Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке"

Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке" - РИА Новости, 12.07.2023

Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке"

Культурно-досуговые мероприятия пройдут в 50 парках Подмосковья в субботу в рамках "Ночи в парке", гостей ждут зоны угощений, пижамные вечеринки, творческие... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:49

2023-07-12T18:49

2023-07-12T18:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

дубна

парки

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Культурно-досуговые мероприятия пройдут в 50 парках Подмосковья в субботу в рамках "Ночи в парке", гостей ждут зоны угощений, пижамные вечеринки, творческие посиделки у огня и многое другое, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Пятнадцатого июля почти в 50 парках Московской области пройдет мероприятие "Ночь в парке"… В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа посетителей ждут пантомима "Воздушный поцелуй", театральный променад "Необарокко" и "Живые статуи", зона отдыха с "поющими" чашами, в парке "Ёлочки" городского округа Домодедово – квест "ФотоНочка", фотозоны, вечеринка на роликах "Ретро-wave", в парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевского городского округа – показ мод "На Марсе", бесшумная дискотека, фотовыставка "Ночной вернисаж", - отметили в ведомстве. Помимо этого, парк культуры и отдыха "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде приглашает гостей на пижамную вечеринку, предлагает посетить фотозоны и выступление квинтета "Коктейль Классик". А парк семейного отдыха городского округа Дубна организует творческие площадки и зону вкусного угощения "Кофемания", добавили в минкультуры региона. "Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного – стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883521351.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), дубна, парки