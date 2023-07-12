https://ria.ru/20230712/razvlecheniya-1883828379.html
Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке"
Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке" - РИА Новости, 12.07.2023
Квесты и угощения ждут гостей во время подмосковной "Ночи в парке"
Культурно-досуговые мероприятия пройдут в 50 парках Подмосковья в субботу в рамках "Ночи в парке", гостей ждут зоны угощений, пижамные вечеринки, творческие... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:49
2023-07-12T18:49
2023-07-12T18:49
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Культурно-досуговые мероприятия пройдут в 50 парках Подмосковья в субботу в рамках "Ночи в парке", гостей ждут зоны угощений, пижамные вечеринки, творческие посиделки у огня и многое другое, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области. "Пятнадцатого июля почти в 50 парках Московской области пройдет мероприятие "Ночь в парке"… В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа посетителей ждут пантомима "Воздушный поцелуй", театральный променад "Необарокко" и "Живые статуи", зона отдыха с "поющими" чашами, в парке "Ёлочки" городского округа Домодедово – квест "ФотоНочка", фотозоны, вечеринка на роликах "Ретро-wave", в парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевского городского округа – показ мод "На Марсе", бесшумная дискотека, фотовыставка "Ночной вернисаж", - отметили в ведомстве. Помимо этого, парк культуры и отдыха "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде приглашает гостей на пижамную вечеринку, предлагает посетить фотозоны и выступление квинтета "Коктейль Классик". А парк семейного отдыха городского округа Дубна организует творческие площадки и зону вкусного угощения "Кофемания", добавили в минкультуры региона. "Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного – стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
https://ria.ru/20230711/podmoskove-1883521351.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), дубна, парки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Парки
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Культурно-досуговые мероприятия пройдут в 50 парках Подмосковья в субботу в рамках "Ночи в парке", гостей ждут зоны угощений, пижамные вечеринки, творческие посиделки у огня и многое другое, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.
"Пятнадцатого июля почти в 50 парках Московской области пройдет мероприятие "Ночь в парке"… В парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа посетителей ждут пантомима "Воздушный поцелуй", театральный променад "Необарокко" и "Живые статуи", зона отдыха с "поющими" чашами, в парке "Ёлочки" городского округа Домодедово – квест "ФотоНочка", фотозоны, вечеринка на роликах "Ретро-wave", в парке культуры и отдыха "Пегас" Егорьевского городского округа – показ мод "На Марсе", бесшумная дискотека, фотовыставка "Ночной вернисаж", - отметили в ведомстве.
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Помимо этого, парк культуры и отдыха "Скитские пруды" в Сергиевом Посаде приглашает гостей на пижамную вечеринку, предлагает посетить фотозоны и выступление квинтета "Коктейль Классик". А парк семейного отдыха городского округа Дубна
организует творческие площадки и зону вкусного угощения "Кофемания", добавили в минкультуры региона.
"Подобное мероприятие проводится уже во второй раз. В прошлом году его участниками стало более 80 тысяч жителей и гостей Подмосковья. И в этот раз посетителей парков ждет немало интересного – стилизованные локации, вечеринки, поэты и художники, музыкальные площадки и многое другое", – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.