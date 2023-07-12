https://ria.ru/20230712/rakety-1883854081.html

Байден заявил, что изучает вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Байден заявил, что изучает вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023

Байден заявил, что изучает вопрос поставок Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T21:22

2023-07-12T21:22

2023-07-12T21:24

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские снаряды для нее сейчас "важнее всего". Журналисты пресс-пула Белого дома, находящиеся вместе с Байденом в эти дни на саммите НАТО в Вильнюсе, поинтересовались, рассматривает ли президент США все так же возможность отправки таких ракет на Украину. "Да, но у них уже есть аналог ATACMS, и больше всего им нужны артиллерийские снаряды… Мы работаем над этим", - сказал Байден. Его слова приводит журналистка агентства Блумберг. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, нато, джо байден, сша