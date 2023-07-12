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В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023
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18:07 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/rakety-1883814083.html
В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS
В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023
В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS
Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ, заявил в среду кандидат на РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:07
2023-07-12T18:07
украина
вооруженные силы сша
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ, заявил в среду кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж. "Очевидно, ATACMS – это отличные ракеты и системы вооружений, имеющие увеличенную дальность полета. Это, главным образом, позволяет атаковать более расположенные в глубине (страны) цели", - сказал Джордж в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ракеты такого типа послужили бы на пользу Украине, генерал ответил утвердительно. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, вооруженные силы сша, нато, сша, в мире
Украина, Вооруженные силы США, НАТО, США, В мире
В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

В ВС США назвали передачу Украине ракет ATACMS полезной для атак по целям внутри России

© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Army
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ, заявил в среду кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж.
«
"Очевидно, ATACMS – это отличные ракеты и системы вооружений, имеющие увеличенную дальность полета. Это, главным образом, позволяет атаковать более расположенные в глубине (страны) цели", - сказал Джордж в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США.
Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ракеты такого типа послужили бы на пользу Украине, генерал ответил утвердительно.
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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