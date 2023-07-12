https://ria.ru/20230712/rakety-1883814083.html

В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS - РИА Новости, 12.07.2023

В ВС США поддержали передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ, заявил в среду кандидат на РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:07

украина

вооруженные силы сша

нато

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:837:1501:1681_1920x0_80_0_0_f3f8bbae9933bb55df9dfd0e0ee4a23a.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Передача Украине дальнобойных ракет ATACMS была бы полезна, она позволила бы Киеву наносить удары по более удаленным целям внутри РФ, заявил в среду кандидат на пост начальника штаба сухопутных войск ВС США генерал Рэнди Джордж. "Очевидно, ATACMS – это отличные ракеты и системы вооружений, имеющие увеличенную дальность полета. Это, главным образом, позволяет атаковать более расположенные в глубине (страны) цели", - сказал Джордж в ходе слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что ракеты такого типа послужили бы на пользу Украине, генерал ответил утвердительно. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы сша, нато, сша, в мире