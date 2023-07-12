В Японии заявили, что ракета КНДР была межконтинентальной
Правительство Японии: ракета КНДР была межконтинентальной, пуск был по навесной траектории
© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022. Архивное фото
ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Ракета, пуск которой в среду провела Северная Корея, была межконтинентальной баллистической ракетой, пуск был осуществлен по навесной траектории, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
Ракета, пуск которой был осуществлен в 9.59 (3.59 МСК), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (5.13 МСК) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо.
"Северная Корея сегодня в 9.59 (3.59 МСК) от окрестностей Пхеньяна осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты в восточном направлении. Пока идет процесс анализа, но полет ракеты длился 74 минуты, она упала в 11.13 (5.13 МСК) в Японском море в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо. Дальность полета составила 1000 километров, максимальная высота полета более 6000 километров. В настоящее время у нас нет информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам. … Мы считаем, что пуск был осуществлен по навесной траектории, но подробности лучше уточнить в министерстве обороны ", - сказал Мацуно.
Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.
Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время совершает визит в Вильнюс, где принимает участие в саммите НАТО.
В Токио прошло заседание Национального совета безопасности.
В 9.59 (3.59 МСК) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты.
Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.