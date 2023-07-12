https://ria.ru/20230712/raketa-1883655104.html

В Японии заявили, что ракета КНДР была межконтинентальной

В Японии заявили, что ракета КНДР была межконтинентальной - РИА Новости, 12.07.2023

В Японии заявили, что ракета КНДР была межконтинентальной

Ракета, пуск которой в среду провела Северная Корея, была межконтинентальной баллистической ракетой, пуск был осуществлен по навесной траектории, сообщил на... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:46

2023-07-12T06:46

2023-07-12T06:54

в мире

япония

нато

фумио кисида

хоккайдо

кндр (северная корея)

пхеньян

хирокадзу мацуно

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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Ракета, пуск которой в среду провела Северная Корея, была межконтинентальной баллистической ракетой, пуск был осуществлен по навесной траектории, сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Ракета, пуск которой был осуществлен в 9.59 (3.59 МСК), упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в 11.13 (5.13 МСК) в 250 километрах от острова Окусири на Хоккайдо. "Северная Корея сегодня в 9.59 (3.59 МСК) от окрестностей Пхеньяна осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты в восточном направлении. Пока идет процесс анализа, но полет ракеты длился 74 минуты, она упала в 11.13 (5.13 МСК) в Японском море в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо. Дальность полета составила 1000 километров, максимальная высота полета более 6000 километров. В настоящее время у нас нет информации об ущербе, причиненном японским морским и воздушным судам. … Мы считаем, что пуск был осуществлен по навесной траектории, но подробности лучше уточнить в министерстве обороны ", - сказал Мацуно.Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета.Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском ракеты. К этому часу ущерба японских морских и воздушных судов не зафиксировано. Правительство Японии находится на постоянной связи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, который в настоящее время совершает визит в Вильнюс, где принимает участие в саммите НАТО. В Токио прошло заседание Национального совета безопасности. В 9.59 (3.59 МСК) Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Это 12-й подобный пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 таких пусков.

https://ria.ru/20230712/raketa-1883654132.html

https://ria.ru/20230626/kndr-1880384240.html

япония

хоккайдо

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, япония, нато, фумио кисида, хоккайдо, кндр (северная корея), пхеньян, хирокадзу мацуно