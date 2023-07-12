https://ria.ru/20230712/raketa-1883654132.html

КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ

КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ

Полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, пишет Asahi со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:15

2023-07-12T06:15

2023-07-12T08:46

в мире

япония

кндр (северная корея)

токио

фумио кисида

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ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, пишет Asahi со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии."Полет ракеты длился около 74 минут. В 11:13 (5:13 мск) она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, примерно в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо", — говорится в сообщении.Пуск осуществили в 9:59 (3:59 мск).Высота полета составила шесть тысяч километров, дальность — одну тысячу километров. По информации канала NHK, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, стартовавшей по навесной траектории.Токио заявил КНДР протест. Об ущербе японским морским и воздушным судам не сообщалось. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности пообещал, что Пхеньян "заплатит" за этот инцидент.Это 12-й такой пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.

https://ria.ru/20230711/kndr-1883416801.html

https://ria.ru/20230702/kndr-1881746943.html

япония

кндр (северная корея)

токио

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в мире, япония, кндр (северная корея), токио, фумио кисида