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КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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06:15 12.07.2023 (обновлено: 08:46 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/raketa-1883654132.html
КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ
КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ
Полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, пишет Asahi со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:15
2023-07-12T08:46
в мире
япония
кндр (северная корея)
токио
фумио кисида
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ТОКИО, 12 июл — РИА Новости. Полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, пишет Asahi со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии.&quot;Полет ракеты длился около 74 минут. В 11:13 (5:13 мск) она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, примерно в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо&quot;, — говорится в сообщении.Пуск осуществили в 9:59 (3:59 мск).Высота полета составила шесть тысяч километров, дальность — одну тысячу километров. По информации канала NHK, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, стартовавшей по навесной траектории.Токио заявил КНДР протест. Об ущербе японским морским и воздушным судам не сообщалось. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на Совете национальной безопасности пообещал, что Пхеньян "заплатит" за этот инцидент.Это 12-й такой пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
https://ria.ru/20230711/kndr-1883416801.html
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в мире, япония, кндр (северная корея), токио, фумио кисида
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея), Токио, Фумио Кисида
КНДР побила свой рекорд по длительности полета ракеты, сообщили СМИ

Asahi: полет ракеты КНДР длился 74 минуты, став самым долгим за все время

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне
Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пусковые установки баллистических ракет средней дальности во время парада в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 июл РИА Новости. Полет северокорейской ракеты стал самым длительным результатом этой страны, пишет Asahi со ссылкой на источники в Министерстве обороны Японии.
«

"Полет ракеты длился около 74 минут. В 11:13 (5:13 мск) она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море, примерно в 250 километрах к западу от острова Окусири на Хоккайдо", — говорится в сообщении.

Пуск осуществили в 9:59 (3:59 мск).
Высота полета составила шесть тысяч километров, дальность — одну тысячу километров. По информации канала NHK, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете, стартовавшей по навесной траектории.
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Это 12-й такой пуск в этом году и первый с 15 июня. В прошлом году Северная Корея провела 37 испытаний.
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