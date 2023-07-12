https://ria.ru/20230712/raketa-1883649636.html

Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 12.07.2023

Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:17

2023-07-12T04:17

2023-07-12T04:18

япония

кндр (северная корея)

в мире

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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны."Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.

япония

кндр (северная корея)

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япония, кндр (северная корея), в мире