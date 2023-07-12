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Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
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04:17 12.07.2023 (обновлено: 04:18 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/raketa-1883649636.html
Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 12.07.2023
Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:17
2023-07-12T04:18
япония
кндр (северная корея)
в мире
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны."Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.
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япония, кндр (северная корея), в мире
Япония, КНДР (Северная Корея), В мире
Минобороны Японии объявило о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

Служба безопасности на море Японии объявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. 5 июня 2022. Архивное фото
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ТОКИО, 12 июл - РИА Новости. Северная Корея провела пуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны.
"Согласно данным министерства обороны Японии, Северная Корея осуществила пуск, предположительно, баллистической ракеты. Просьба к воздушным и морским судам следить за информацией и в случае падения фрагментов, не приближаясь к ним, сообщать в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Это 12 подобный пуск в этом году и первый с 15 июня.
 
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