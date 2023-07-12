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Незрячая журналистка Парпиева рассказала о новом вопросе Путину - РИА Новости, 12.07.2023
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15:50 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/putin-1883777196.html
Незрячая журналистка Парпиева рассказала о новом вопросе Путину
Незрячая журналистка Парпиева рассказала о новом вопросе Путину - РИА Новости, 12.07.2023
Незрячая журналистка Парпиева рассказала о новом вопросе Путину
Незрячая журналистка Регина Парпиева, которая по окончании ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2018 году взяла у него... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:50
2023-07-12T15:50
политика
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Незрячая журналистка Регина Парпиева, которая по окончании ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2018 году взяла у него интервью, заявила РИА Новости, хотела бы спросить у президента сейчас, как ему удается справляться с "давлением западного ветра", но при этом идти вперед. Парпиева рассказала, что ее позиция не изменилась, и Путин для нее великий человек, им и останется. По ее словам, российским президентом она гордится. "Он просто герой, несмотря ни на что, несмотря на большую нагрузку, он справляется со своими обязанностями на высшем уровне. Один из вопросов, который я бы хотела задать: "Как ему удается не только справляться с давлением западного ветра, но и идти вперед и помогать нам сохранять верное направление?" - сказала Парпиева. Если бы журналистке удалось поговорить с Путиным, то, по ее словам, она бы хотела пожелать ему сил, потому что даже представить не может, насколько ему сейчас тяжело. "Он хороший человек. Я не знаю, сколько он сейчас спит, но голос у него очень уставший. Честно, я за него, как за человека, очень переживаю," - подчеркнула Парпиева. Сейчас девушка учится на третьем курсе журфака МГУ, этот год она закончила на отлично. "В учебе все устраивает, хоть и были некоторые проблемы. Сейчас у меня есть одна мечта, я бы очень сильно хотела написать проект для получения гранта на приобретение Брайлевского принтера для МГУ", - сказала Парпиева. Кроме того, в планах у журналистки разработать свой проект по доступной среде, в рамках которого слабовидящие и незрячие люди могли бы заходить в разные помещения с собакой-поводырем.
https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
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политика, владимир путин
Политика, Владимир Путин
Незрячая журналистка Парпиева рассказала о новом вопросе Путину

Незрячая журналистка Парпиева хочет узнать у Путина, как ему удается выдерживать давление

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин после пресс-конференции дал интервью Регине Парпиевой
Президент РФ В. Путин после пресс-конференции дал интервью Регине Парпиевой - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин после пресс-конференции дал интервью Регине Парпиевой. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Незрячая журналистка Регина Парпиева, которая по окончании ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2018 году взяла у него интервью, заявила РИА Новости, хотела бы спросить у президента сейчас, как ему удается справляться с "давлением западного ветра", но при этом идти вперед.
Парпиева рассказала, что ее позиция не изменилась, и Путин для нее великий человек, им и останется. По ее словам, российским президентом она гордится.
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"Он просто герой, несмотря ни на что, несмотря на большую нагрузку, он справляется со своими обязанностями на высшем уровне. Один из вопросов, который я бы хотела задать: "Как ему удается не только справляться с давлением западного ветра, но и идти вперед и помогать нам сохранять верное направление?" - сказала Парпиева.
Если бы журналистке удалось поговорить с Путиным, то, по ее словам, она бы хотела пожелать ему сил, потому что даже представить не может, насколько ему сейчас тяжело. "Он хороший человек. Я не знаю, сколько он сейчас спит, но голос у него очень уставший. Честно, я за него, как за человека, очень переживаю," - подчеркнула Парпиева.
Сейчас девушка учится на третьем курсе журфака МГУ, этот год она закончила на отлично. "В учебе все устраивает, хоть и были некоторые проблемы. Сейчас у меня есть одна мечта, я бы очень сильно хотела написать проект для получения гранта на приобретение Брайлевского принтера для МГУ", - сказала Парпиева. Кроме того, в планах у журналистки разработать свой проект по доступной среде, в рамках которого слабовидящие и незрячие люди могли бы заходить в разные помещения с собакой-поводырем.
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