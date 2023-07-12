https://ria.ru/20230712/putin-1883703807.html

В Кремле высказались о возможном визите Путина в Китай

В Кремле высказались о возможном визите Путина в Китай - РИА Новости, 12.07.2023

В Кремле высказались о возможном визите Путина в Китай

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита президента России Владимира Путина в Китай, заявил, что это на повестке дня, точные сроки... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:33

2023-07-12T12:33

2023-07-12T12:56

китай

россия

москва

владимир путин

политика

пекин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, говоря о перспективах визита президента России Владимира Путина в Китай, заявил, что это на повестке дня, точные сроки будут согласованы."Сейчас абсолютно удачный момент для поддержания высокой динамики развития двусторонних российско-китайских отношений. Еще в недавнем государственном визите председателя Си в Москву речь шла о том, что планируются и контакты в Пекине на высшем уровне. Точные сроки будут согласованы, вы будете проинформированы", - сказал Песков.По его словам, диалог продолжается на самых различных уровнях."Знаете, Валентина Ивановна Матвиенко в эти дни в Китае, весьма насыщенный по содержанию визит. И, конечно, на повестке дня визит Путина", - отметил Песков.Также Песков, говоря о темах переговоров президента РФ Владимира Путина в ходе предстоящего визита в Китай, заявил, что в первую очередь это торгово-экономическое сотрудничество и ситуация в мире."Темы достаточно объемные, конечно, в первую очередь это двусторонние торгово-экономическое сотрудничество, но и важен обмен мнений по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют особую важность для каждой из наших стран", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что, основываясь на схожести видения сути международных отношений, у РФ и Пекина весьма и весьма хорошие перспективы для конструктивного взаимодействия, которое никогда не было направлено против третьих стран, а наоборот направлено на то, чтобы приносить дополнительную пользу народам.

https://ria.ru/20230615/vostok-1878222079.html

https://ria.ru/20230621/kitay-1879632519.html

китай

россия

москва

пекин

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китай, россия, москва, владимир путин, политика, пекин