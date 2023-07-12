https://ria.ru/20230712/punktualnost-1883776307.html
"Аэрофлот" стал первым по пунктуальности рейсов в Топ-50 перевозчиков мира
"Аэрофлот" стал первым по пунктуальности рейсов в Топ-50 перевозчиков мира - РИА Новости, 12.07.2023
"Аэрофлот" стал первым по пунктуальности рейсов в Топ-50 перевозчиков мира
Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду рассказал о работе компании, уровне... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:49
2023-07-12T15:49
2023-07-12T15:49
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду рассказал о работе компании, уровне пунктуальности и безопасности полётов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. По данным компании, "Аэрофлот" в мае занял первое место по пунктуальности полетов среди Топ-50 перевозчиков мира. Пунктуальность выполнения рейсов по итогам 5 месяцев 2023 года осталась на уровне показателей 2022 года – 90,4%. Уровень безопасности полетов в первом квартале практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 99,969%. Как отмечает компания, несмотря на перестройку логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления, "Аэрофлот" сохраняет лидерские позиции на мировом рынке. Ряд вопросов встречи касался субсидий и тарифов на пассажироперевозки. Александровский на встрече сообщил, что "Аэрофлот" планирует перевезти в 2023 году 1,9 миллиона пассажиров в рамках программы "плоских" тарифов, из них 1,4 миллиона - на дальневосточном направлении. По его словам, на текущий момент уже совершены 800 тысяч бронирований. Размер субсидии составил 7,4 миллиарда рублей. "Аэрофлот", помимо субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Программа распространяется на перелеты на Дальний Восток и в Калининград.
https://ria.ru/20230628/premiya-1880892342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, общество
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Генеральный директор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным в среду рассказал о работе компании, уровне пунктуальности и безопасности полётов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
По данным компании, "Аэрофлот" в мае занял первое место по пунктуальности полетов среди Топ-50 перевозчиков мира. Пунктуальность выполнения рейсов по итогам 5 месяцев 2023 года осталась на уровне показателей 2022 года – 90,4%.
Уровень безопасности полетов в первом квартале практически не изменился по сравнению с прошлым годом и составил 99,969%.
Как отмечает компания, несмотря на перестройку логистических цепочек в условиях внешнего санкционного давления, "Аэрофлот" сохраняет лидерские позиции на мировом рынке.
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Ряд вопросов встречи касался субсидий и тарифов на пассажироперевозки.
Александровский на встрече сообщил, что "Аэрофлот" планирует перевезти в 2023 году 1,9 миллиона пассажиров в рамках программы "плоских" тарифов, из них 1,4 миллиона - на дальневосточном направлении.
По его словам, на текущий момент уже совершены 800 тысяч бронирований. Размер субсидии составил 7,4 миллиарда рублей.
"Аэрофлот", помимо субсидируемых тарифов, продает авиабилеты в рамках собственной программы "плоских" тарифов - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому" тарифу в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. Программа распространяется на перелеты на Дальний Восток
и в Калининград
.
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