https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html

Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе

Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 12.07.2023

Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе

Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* признался российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного жителя Мариуполя, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T04:37

2023-07-12T04:37

2023-07-12T08:49

специальная военная операция на украине

мариуполь

россия

происшествия

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МАРИУПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* признался российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного жителя Мариуполя, сообщил корреспондент РИА Новости."В тот день, 27 марта, я находился на наблюдательном посту. Этот мужчина, о котором будет идти дальше речь, появлялся неоднократно, приходил со стороны дома, который находился вот в том районе (примерно в 200 метрах от позиции боевика. — Прим. ред.), за трансформаторной будкой. В день 27-го числа он подошел ближе и вел наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал на бок, далее перевернулся на спину", — рассказал он.Пленный уточнил, что его позиция находилась в частично выгоревшем и полуразрушенном 12-этажном доме в левобережной части города. Когда азовец давал показания на месте преступления, здание уже снесли, на его месте находился котлован.Представитель российских силовых структур пояснил РИА Новости, что в то время огонь артиллерии там никто не корректировал, а боевик убил обычного мирного жителя."По оперативным данным, в указанный период в секторе работы огневой позиции азовца российские диверсионно-разведывательные группы и корректировщики не действовали. Безосновательный расстрел гражданского лица является уголовно наказуемым преступлением", — добавил собеседник агентства.Многие пленные украинские военные, а также боевики "Азова"* признаются в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима, и во время боев за него. Некоторых из них российский суд уже приговорил к длительным срокам заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230402/oskvernenie-1862423525.html

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Пленный боевик "Азов" об убийстве мирного жителя Пленный боевик "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) признался, что в марте 2022 года убил безоружного местного жителя. 2023-07-12T04:37 true PT1M25S

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мариуполь, россия, происшествия