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Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:37 12.07.2023 (обновлено: 08:49 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/prestuplenie-1883649939.html
Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе
Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе - РИА Новости, 12.07.2023
Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе
Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* признался российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного жителя Мариуполя, сообщил... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T04:37
2023-07-12T08:49
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
происшествия
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МАРИУПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* признался российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного жителя Мариуполя, сообщил корреспондент РИА Новости."В тот день, 27 марта, я находился на наблюдательном посту. Этот мужчина, о котором будет идти дальше речь, появлялся неоднократно, приходил со стороны дома, который находился вот в том районе (примерно в 200 метрах от позиции боевика. — Прим. ред.), за трансформаторной будкой. В день 27-го числа он подошел ближе и вел наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал на бок, далее перевернулся на спину", — рассказал он.Пленный уточнил, что его позиция находилась в частично выгоревшем и полуразрушенном 12-этажном доме в левобережной части города. Когда азовец давал показания на месте преступления, здание уже снесли, на его месте находился котлован.Представитель российских силовых структур пояснил РИА Новости, что в то время огонь артиллерии там никто не корректировал, а боевик убил обычного мирного жителя."По оперативным данным, в указанный период в секторе работы огневой позиции азовца российские диверсионно-разведывательные группы и корректировщики не действовали. Безосновательный расстрел гражданского лица является уголовно наказуемым преступлением", — добавил собеседник агентства.Многие пленные украинские военные, а также боевики "Азова"* признаются в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима, и во время боев за него. Некоторых из них российский суд уже приговорил к длительным срокам заключения.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Пленный боевик "Азов" об убийстве мирного жителя
Пленный боевик "Азов" (запрещенная в России террористическая организация) признался, что в марте 2022 года убил безоружного местного жителя.
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мариуполь, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Происшествия
Азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе

Пленный азовец признался в расстреле безоружного мирного жителя в Мариуполе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости. Пленный боевик украинского националистического полка "Азов"* признался российским силовикам, что в марте 2022 года убил безоружного жителя Мариуполя, сообщил корреспондент РИА Новости.
"В тот день, 27 марта, я находился на наблюдательном посту. Этот мужчина, о котором будет идти дальше речь, появлялся неоднократно, приходил со стороны дома, который находился вот в том районе (примерно в 200 метрах от позиции боевика. — Прим. ред.), за трансформаторной будкой. В день 27-го числа он подошел ближе и вел наблюдение за позициями нашими. Я выдвинулся с окна и сделал три-пять выстрелов по нему, после чего мужчина упал на бок, далее перевернулся на спину", — рассказал он.
Пленный уточнил, что его позиция находилась в частично выгоревшем и полуразрушенном 12-этажном доме в левобережной части города. Когда азовец давал показания на месте преступления, здание уже снесли, на его месте находился котлован.
Представитель российских силовых структур пояснил РИА Новости, что в то время огонь артиллерии там никто не корректировал, а боевик убил обычного мирного жителя.
«
"По оперативным данным, в указанный период в секторе работы огневой позиции азовца российские диверсионно-разведывательные группы и корректировщики не действовали. Безосновательный расстрел гражданского лица является уголовно наказуемым преступлением", — добавил собеседник агентства.
Многие пленные украинские военные, а также боевики "Азова"* признаются в преступлениях против мирных жителей Мариуполя в период, когда город находился под контролем киевского режима, и во время боев за него. Некоторых из них российский суд уже приговорил к длительным срокам заключения.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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