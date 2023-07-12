https://ria.ru/20230712/predpriyatie-1883647957.html

Глава разработчика "Ратника" уходит в отставку, сообщил источник

Глава разработчика "Ратника" уходит в отставку, сообщил источник - РИА Новости, 12.07.2023

Глава разработчика "Ратника" уходит в отставку, сообщил источник

Гендиректор ведущего российского предприятия — разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки военных ЦНИИточмаш Олег Морозов покинет пост на этой неделе,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T03:16

2023-07-12T03:16

2023-07-12T03:38

безопасность

россия

олег морозов

цнииточмаш

ростех

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Гендиректор ведущего российского предприятия — разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки военных ЦНИИточмаш Олег Морозов покинет пост на этой неделе, сообщил РИА Новости информированный источник.На момент выпуска материала пресс-служба "Ростеха", в который входит предприятие, не предоставила РИА Новости комментарий по этому вопросу. "В пятницу, 14 июля, пост гендиректора ЦНИИточмаш покидает Олег Морозов, возглавлявший институт с 2021 года. Вся его команда — три заместителя гендиректора, три советника и другие — уже ушли в отставку", — сказал собеседник агентства. Как ранее сообщали в "Ростехе", Морозов — профессиональный военный-артиллерист, многие годы возглавлявший различные полигоны Московского военного округа. Также он руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны — головным НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для Сухопутных войск и ВДВ. До последнего назначения занимал пост директора департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в другой холдинг "Ростеха" — "Высокоточные комплексы". Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) специализируется на разработке и производстве вооружений и военной техники для различных родов войск. Под руководством института удалось разработать и передать на вооружение более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа. Один из главных проектов ЦНИИточмаш сегодня — разработка экипировки "солдата будущего" нового поколения "Легионер" и поставки комплектов снаряжения текущего поколения "Ратник".

https://ria.ru/20221205/granata-1836330218.html

https://ria.ru/20220824/rostekh-1811721114.html

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безопасность, россия, олег морозов, цнииточмаш, ростех, воздушно-десантные войска россии