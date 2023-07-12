https://ria.ru/20230712/pomosch-1883861626.html

В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву

В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву - РИА Новости, 12.07.2023

В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву

Отсутствие решения американских властей по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:55

2023-07-12T22:55

2023-07-12T22:55

космос - риа наука

украина

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

государственный департамент сша

джо байден

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739891598_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_2fa048eef50dc570f7efaf94a7c2a31f.jpg

ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Отсутствие решения американских властей по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой стран, которые согласились поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Мы не приняли решения о предоставлении Украине ATACMS, но, если посмотреть на полный наборов помощи в безопасности, никто не будет впереди США", - сообщил он в среду журналистам на вопрос о том, отстают ли Штаты от других союзников Киева, согласившихся на отправку ракет дальнего радиуса действия. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Позднее президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас "важнее всего". Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230712/pentagon-1883843708.html

https://ria.ru/20230712/g7-1883753678.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, джо байден, эммануэль макрон, киев, сша