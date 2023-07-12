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В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву - РИА Новости, 12.07.2023
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22:55 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pomosch-1883861626.html
В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву
В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву - РИА Новости, 12.07.2023
В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву
Отсутствие решения американских властей по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:55
2023-07-12T22:55
космос - риа наука
украина
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
государственный департамент сша
джо байден
эммануэль макрон
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Отсутствие решения американских властей по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой стран, которые согласились поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер. "Мы не приняли решения о предоставлении Украине ATACMS, но, если посмотреть на полный наборов помощи в безопасности, никто не будет впереди США", - сообщил он в среду журналистам на вопрос о том, отстают ли Штаты от других союзников Киева, согласившихся на отправку ракет дальнего радиуса действия. Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Позднее президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас "важнее всего". Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230712/pentagon-1883843708.html
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космос - риа наука, украина, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, государственный департамент сша, джо байден, эммануэль макрон, киев, сша
Космос - РИА Наука, Украина, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Государственный департамент США, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Киев, США
В Госдепе заявили, что США впереди всех в вопросе военной помощи Киеву

Миллер: США впереди всех по военной помощи Киеву, несмотря на отсутствие решения по ATACMS

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Отсутствие решения американских властей по поставке Украине оперативно-тактических ракет ATACMS не делает военную помощь США слабее по сравнению с поддержкой стран, которые согласились поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.
"Мы не приняли решения о предоставлении Украине ATACMS, но, если посмотреть на полный наборов помощи в безопасности, никто не будет впереди США", - сообщил он в среду журналистам на вопрос о том, отстают ли Штаты от других союзников Киева, согласившихся на отправку ракет дальнего радиуса действия.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине
Вчера, 19:56
Ранее американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Позднее президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ракет большой дальности ATACMS, при этом отметив, что артиллерийские снаряды для Киева сейчас "важнее всего".
Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник на саммите НАТО в Вильнюсе заявил, что Париж решил передать Украине ракеты дальнего радиуса действия для "поддержки" наступления ВСУ. Французский телеканал LCI сообщал, что речь идет о ракетах дальнего действия SCALP. Эти ракеты являются аналогами Storm Shadow, которые уже поставляются Киеву Великобританией.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вчера, 15:07
 
Космос - РИА НаукаУкраинаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныГосударственный департамент СШАДжо БайденЭммануэль МакронКиевСША
 
 
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