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Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.07.2023
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Ярославская область
 
19:19 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pomosch-1883836907.html
Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам СВО
Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам СВО - РИА Новости, 12.07.2023
Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам СВО
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с волонтерами и представителями казачьих обществ Переславля-Залесского, участвующими в сборе и доставке... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:19
2023-07-12T19:19
ярославская область
переславль-залесский
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с волонтерами и представителями казачьих обществ Переславля-Залесского, участвующими в сборе и доставке гуманитарных грузов участникам специальной военной операции, и поблагодарил их за помощь военнослужащим, сообщает правительство региона. На встрече отмечалось, что с первых дней спецоперации на базе штаба городского казачьего общества на улице Советской начал работать склад гуманитарной помощи. Необходимые товары и вещи члены штаба регулярно отправляют для участников спецоперации и жителей новых территорий. Михаил Евраев подчеркнул, что многие из переславских казаков уже сами приняли участие в спецоперации и сейчас вместе с другими членами казачьего общества активно поддерживают бойцов на передовой. "Большую помощь оказывают сейчас промышленники, неравнодушные жители региона, каждый, чем может. Важно, чтобы мы сейчас выступали все как одна команда. Нужно добиться победы в обязательном порядке, достичь всех целей, которые поставил наш президент Владимир Владимирович Путин", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Переславские казаки, ставшие инициаторами народного проекта "УАЗ для фронта", рассказали на встрече с губернатором, что при участии неравнодушных граждан были капитально отремонтированы и доставлены в зону боевых действий семь УАЗов и один легковой автомобиль. Атаман городского казачьего общества Дмитрий Трухачев отметил, что заявки от российских военных продолжают поступать, и казаки, по его словам, будут "всем миром" продолжать реализацию этого проекта. "Отечественные УАЗы в условиях бездорожья нужны для доставки различных грузов на передовую. Сейчас готовятся к отправке еще две машины. Одна – для добровольческого отряда имени святого благоверного князя Александра Невского, где, в том числе, служат переславцы. Еще одна "буханка" будет передана в помощь в Донецк - медикам, которые базируются рядом с аэропортом", - цитирует Трухачева пресс-служба областного правительства.
https://ria.ru/20230708/fotovystavka-1882999911.html
https://ria.ru/20230704/otdykh-1882256187.html
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переславль-залесский, михаил евраев
Ярославская область, Переславль-Залесский, Михаил Евраев
Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам СВО

Евраев поблагодарил казаков Переславля-Залесского за помощь участникам спецоперации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с волонтерами и представителями казачьих обществ Переславля-Залесского, участвующими в сборе и доставке гуманитарных грузов участникам специальной военной операции, и поблагодарил их за помощь военнослужащим, сообщает правительство региона.
На встрече отмечалось, что с первых дней спецоперации на базе штаба городского казачьего общества на улице Советской начал работать склад гуманитарной помощи. Необходимые товары и вещи члены штаба регулярно отправляют для участников спецоперации и жителей новых территорий.
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Михаил Евраев подчеркнул, что многие из переславских казаков уже сами приняли участие в спецоперации и сейчас вместе с другими членами казачьего общества активно поддерживают бойцов на передовой.
"Большую помощь оказывают сейчас промышленники, неравнодушные жители региона, каждый, чем может. Важно, чтобы мы сейчас выступали все как одна команда. Нужно добиться победы в обязательном порядке, достичь всех целей, которые поставил наш президент Владимир Владимирович Путин", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Переславские казаки, ставшие инициаторами народного проекта "УАЗ для фронта", рассказали на встрече с губернатором, что при участии неравнодушных граждан были капитально отремонтированы и доставлены в зону боевых действий семь УАЗов и один легковой автомобиль. Атаман городского казачьего общества Дмитрий Трухачев отметил, что заявки от российских военных продолжают поступать, и казаки, по его словам, будут "всем миром" продолжать реализацию этого проекта.
"Отечественные УАЗы в условиях бездорожья нужны для доставки различных грузов на передовую. Сейчас готовятся к отправке еще две машины. Одна – для добровольческого отряда имени святого благоверного князя Александра Невского, где, в том числе, служат переславцы. Еще одна "буханка" будет передана в помощь в Донецк - медикам, которые базируются рядом с аэропортом", - цитирует Трухачева пресс-служба областного правительства.
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