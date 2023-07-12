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НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу - РИА Новости, 12.07.2023
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17:24 12.07.2023 (обновлено: 23:43 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/polsha-1883802076.html
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу - РИА Новости, 12.07.2023
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу
Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:24
2023-07-12T23:43
в мире
польша
нато
анджей дуда
белоруссия
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ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его выступление транслировало Польское телевидение.&quot;Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны&quot;, — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.По его словам, это постулаты, "которые утверждены НАТО в рамках планов обороны".Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.
https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html
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в мире, польша, нато, анджей дуда, белоруссия
В мире, Польша, НАТО, Анджей Дуда, Белоруссия
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

Президент Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости

© Фото : U.S. Army / Jason JohnstonВоеннослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : U.S. Army / Jason Johnston
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его выступление транслировало Польское телевидение.
«

"Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

По его словам, это постулаты, "которые утверждены НАТО в рамках планов обороны".
Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.
Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.
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