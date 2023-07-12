https://ria.ru/20230712/polsha-1883802076.html
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу - РИА Новости, 12.07.2023
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу
Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:24
2023-07-12T17:24
2023-07-12T23:43
в мире
польша
нато
анджей дуда
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770620312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6200255e1ce18c066023ce5dab679a1.jpg
ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его выступление транслировало Польское телевидение."Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.По его словам, это постулаты, "которые утверждены НАТО в рамках планов обороны".Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.
https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html
польша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770620312_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_000e0a7ea90373fa0117323ab2286019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато, анджей дуда, белоруссия
В мире, Польша, НАТО, Анджей Дуда, Белоруссия
НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу
Президент Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу при необходимости