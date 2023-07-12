https://ria.ru/20230712/polsha-1883802076.html

НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу - РИА Новости, 12.07.2023

НАТО намерена "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:24

2023-07-12T17:24

2023-07-12T23:43

в мире

польша

нато

анджей дуда

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770620312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6200255e1ce18c066023ce5dab679a1.jpg

ВАРШАВА, 12 июл — РИА Новости. Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда, его выступление транслировало Польское телевидение."Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.По его словам, это постулаты, "которые утверждены НАТО в рамках планов обороны".Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.

https://ria.ru/20230711/polsha-1883583691.html

польша

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, нато, анджей дуда, белоруссия