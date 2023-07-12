https://ria.ru/20230712/polsha-1883644013.html
Сейм Польши в полном составе призвал Киев признать вину в Волынской резне
Сейм Польши в полном составе призвал Киев признать вину в Волынской резне - РИА Новости, 12.07.2023
Сейм Польши в полном составе призвал Киев признать вину в Волынской резне
Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщили на... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T01:42
2023-07-12T01:42
2023-07-12T08:57
в мире
польша
украина
владимир зеленский
волынская резня
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщили на сайте нижней палаты польского парламента."Одиннадцатого июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов*. <...> В этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии*, неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей. С 2016 года 11 июля мы отмечаем Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики", — говорится в документе.Отмечается, что в результате этой трагедии погибли более ста тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек покинули свои дома, опасаясь такой же судьбы.Депутаты указали, что сейм стремится почтить память всех жертв Волынской резни. Кроме того, особого признания заслуживают украинцы, "которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершаемому их соотечественники"."Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении.Сейм также подчеркнул, что важно "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".По данным местных СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, все проголосовали за принятие документа.С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока монумент не восстановят. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.В мае пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина напомнил, что Варшава ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. В ответ посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил о неприемлемых и досадных попытках "навязать" его стране действия, относящиеся к общему прошлому двух государств. Ясину позже отправили в бессрочный отпуск.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230711/nato-1883526833.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, волынская резня
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Волынская резня
Сейм Польши в полном составе призвал Киев признать вину в Волынской резне
Сейм Польши принял постановление о Волынской резне с призывом к Киеву признать вину
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Сейм Польши в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, в котором настаивает на признании Украиной вины, сообщили на сайте
нижней палаты польского парламента.
«
"Одиннадцатого июля 1943 года на Волыни произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент Волынской резни, геноцида, спланированного руководителями Организации украинских националистов*. <...> В этот день украинские войска под знаком ОУН* и Украинской повстанческой армии*, неоднократно поддерживаемые украинским гражданским населением, атаковали 99 пунктов, населенных поляками, на территории бывшего Волынского воеводства, убивая большую часть жителей. С 2016 года 11 июля мы отмечаем Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Польской республики", — говорится в документе.
Отмечается, что в результате этой трагедии погибли более ста тысяч поляков, а несколько сотен тысяч человек покинули свои дома, опасаясь такой же судьбы.
Депутаты указали, что сейм стремится почтить память всех жертв Волынской резни. Кроме того, особого признания заслуживают украинцы, "которые, рискуя жизнью, противостояли преступлению, совершаемому их соотечественники".
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"Польско-украинское объединение, годами выстраиваемое представителями обоих народов, должно включать в себя признание вины и почтение памяти жертв времен Второй мировой войны", — сказано в постановлении.
Сейм также подчеркнул, что важно "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида".
По данным местных СМИ, в голосовании приняли участие 440 депутатов сейма, все проголосовали за принятие документа.
С начала 1943 года украинские националисты совершали убийства и изгоняли поляков из своих домов на Волыни и в Восточной Галиции. Кульминацией событий 1943 года, которые называют Волынской резней, считается 11 июля — в этот день националисты атаковали одновременно порядка 150 деревень. Польские историки расценивают эту трагедию как геноцид и этническую чистку.
Володин в День памяти жертв Волынской резни напомнил о зверствах нацистов
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока монумент не восстановят. При этом Владимир Зеленский
заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
В мае пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина напомнил, что Варшава
ожидает извинений от Киева за Волынскую резню. В ответ посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил о неприемлемых и досадных попытках "навязать" его стране действия, относящиеся к общему прошлому двух государств. Ясину позже отправили в бессрочный отпуск.
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