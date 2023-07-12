https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883755983.html

Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки

Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки - РИА Новости, 12.07.2023

Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки

Новый "умный" сервис теперь самостоятельно проверяет срок действия субсидии и автоматически продляет ее без дополнительных обращений со стороны пользователя,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:13

2023-07-12T15:13

2023-07-12T15:13

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый "умный" сервис теперь самостоятельно проверяет срок действия субсидии и автоматически продляет ее без дополнительных обращений со стороны пользователя, это поможет жителям Подмосковья своевременно получать льготы на оплату коммунальных услуг, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Московской области упростили оформление субсидии на оплату коммунальных услуг. В форме заявления появился "умный" сервис, который позволяет проверить срок действия субсидии и своевременно продлить её… В прошлом году услуга полностью переведена в электронный вид. Исключена сверка документов в МФЦ. Теперь для удобства пользователей портала в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки", - отметили в ведомстве. По данным министерства, услуга по оформлению субсидии на оплату ЖКУ входит в топ-5 по популярности в текущем году. За полгода жители региона подали более 105 тысяч онлайн-заявлений, а еженедельно за услугой обращаются порядка четырех тысяч раз. Для получения субсидии необходимо иметь прописку в Подмосковье, также расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

https://ria.ru/20230712/festival-1883694492.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), жкх