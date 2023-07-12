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Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки - РИА Новости, 12.07.2023
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Новости Подмосковья
 
15:13 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/podmoskove-1883755983.html
Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки
Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки - РИА Новости, 12.07.2023
Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки
Новый "умный" сервис теперь самостоятельно проверяет срок действия субсидии и автоматически продляет ее без дополнительных обращений со стороны пользователя,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:13
2023-07-12T15:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый "умный" сервис теперь самостоятельно проверяет срок действия субсидии и автоматически продляет ее без дополнительных обращений со стороны пользователя, это поможет жителям Подмосковья своевременно получать льготы на оплату коммунальных услуг, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В Московской области упростили оформление субсидии на оплату коммунальных услуг. В форме заявления появился "умный" сервис, который позволяет проверить срок действия субсидии и своевременно продлить её… В прошлом году услуга полностью переведена в электронный вид. Исключена сверка документов в МФЦ. Теперь для удобства пользователей портала в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки", - отметили в ведомстве. По данным министерства, услуга по оформлению субсидии на оплату ЖКУ входит в топ-5 по популярности в текущем году. За полгода жители региона подали более 105 тысяч онлайн-заявлений, а еженедельно за услугой обращаются порядка четырех тысяч раз. Для получения субсидии необходимо иметь прописку в Подмосковье, также расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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московская область (подмосковье), жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), ЖКХ

Получить субсидию на оплату ЖКУ стало проще благодаря сервису предпроверки

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Новый "умный" сервис теперь самостоятельно проверяет срок действия субсидии и автоматически продляет ее без дополнительных обращений со стороны пользователя, это поможет жителям Подмосковья своевременно получать льготы на оплату коммунальных услуг, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В Московской области упростили оформление субсидии на оплату коммунальных услуг. В форме заявления появился "умный" сервис, который позволяет проверить срок действия субсидии и своевременно продлить её… В прошлом году услуга полностью переведена в электронный вид. Исключена сверка документов в МФЦ. Теперь для удобства пользователей портала в онлайн-форму внедрен сервис предпроверки", - отметили в ведомстве.
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По данным министерства, услуга по оформлению субсидии на оплату ЖКУ входит в топ-5 по популярности в текущем году. За полгода жители региона подали более 105 тысяч онлайн-заявлений, а еженедельно за услугой обращаются порядка четырех тысяч раз.
Для получения субсидии необходимо иметь прописку в Подмосковье, также расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
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