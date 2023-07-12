https://ria.ru/20230712/podlodki-1883702174.html

СМИ: в США почти 40 процентов подлодок оказались выведены из строя

СМИ: в США почти 40 процентов подлодок оказались выведены из строя - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: в США почти 40 процентов подлодок оказались выведены из строя

Почти 40% ударных подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта, что ставит страну в невыгодное положение с превосходящим по численности флотом КНР,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:28

2023-07-12T12:28

2023-07-12T12:28

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Почти 40% ударных подлодок США выведены из эксплуатации из-за ремонта, что ставит страну в невыгодное положение с превосходящим по численности флотом КНР, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные исследовательской службы Конгресса США. "Из-за задержек на верфях почти 40% (18 из 49) ударных подлодок США выведены и эксплуатации для проведения ремонтных работ, этот показатель почти в два раза выше желаемого ВМС США… Это ставит США в невыгодное положение на фоне превосходящего по численности китайского флота", - говорится в сообщении агентства. Как сообщается, в 2017 году этот показатель составлял 28%, в 2022 году - 33%, а лучший показатель был достигнут в 2015 году, когда на ремонтном обслуживании находились 19% всех ударных подлодок. По данным агентства, представители минобороны США считают подводные силы ключевым преимуществом перед более крупным Военно-морским флотом Китая. Агентство со ссылкой на военно-морского аналитика сообщает, что из-за отсутствия своевременного техобслуживания значительно сократилось количество действующих атомных подводных лодок, в связи с чем ВМС США столкнулись с уменьшением способности имеющихся сил выполнять повседневные задачи, а нагрузка на подлодки, находящиеся в эксплуатации, возросла. Военно-морское командование морских систем, по информации Блумберг, считает, что к сложившейся ситуации привели проблемы с планированием, доступностью материалов и работой верфей. По мнению представителя Счетной палаты США Чака Янга, опубликованные статистические данные "не удивительны, учитывая тот факт, что верфи с трудом пытаются поддерживать флот старым оборудованием и неэффективным планированием".

https://ria.ru/20220703/gretsiya-1799881788.html

https://ria.ru/20230429/podlodka-1868647218.html

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сша, китай, в мире