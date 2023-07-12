https://ria.ru/20230712/podderzhka-1883794105.html

G7 заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

G7 заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется - РИА Новости, 12.07.2023

G7 заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Страны G7 заявляют, что будут поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, говорится в совместной декларации. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:48

2023-07-12T16:48

2023-07-12T17:30

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 заявляют, что будут поддерживать Украину так долго, сколько это потребуется, говорится в совместной декларации."Мы будем поддерживать Украину в защите от российской агрессии так долго, сколько потребуется", - указывается в итоговом документе.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230712/nato-1883798054.html

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html

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