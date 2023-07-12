https://ria.ru/20230712/peresild-1883723490.html

Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу

Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу - РИА Новости, 12.07.2023

Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу

Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, появился на едином портале продукции... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:57

2023-07-12T13:57

2023-07-12T13:57

культура

космос - риа наука

юлия пересильд

роскосмос

алена мордовина

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", в котором актриса Юлия Пересильд летала на Международную космическую станцию, появился на едином портале продукции и комплектующих ракетно-космической промышленности на сайте "Главкосмоса". "Предлагаем приобрести: скафандр "Сокол КВ-2", изготовленный специально для члена основного экипажа "Союз МС-19" – актрисы Юлии Пересильд для съемки художественного фильма на борту МКС в рамках научно-просветительского проекта "Вызов", - говорится на странице объявления. Стоимость не указана, но на сайте можно оставить заявку. Отмечается, что скафандр использовался в космосе. Состояние товара оценивается как идеальное. Его можно использовать как музейный экспонат или для частной коллекции, а также как реквизит для съемок фильмов или рекламы, считают в "Главкосмосе". Скафандры "Сокол" вместе с бортовыми системами корабля нужны, чтобы обеспечивать жизнь и работоспособность участника космического полета в случае разгерметизации спускаемого аппарата на наиболее опасных этапах полета – при запуске и стыковке, расстыковке и спуске. Комплект скафандра, включающий шлем, гарнитуру, перчатки и стартовые сапоги, весит примерно 10,5 килограммов. "Радиосвязь осуществляется через гарнитуру, оснащенную наушниками и двумя микрофонами. Наддув скафандра, дыхание и вентиляция космонавта в разгерметизированном объекте обеспечивается за счет подачи в шлем кислорода (или газа в составе 40% кислорода и 60% азота)", - указано в объявлении. Скафандр, изготовленный для дублера Пересильд - Алены Мордовиной, также можно прибрести. "Вызов" - первый художественный фильм, снятый в космосе на борту МКС. В рамках проекта 5 октября 2021 года на орбиту отправился первый в истории киноэкипаж: актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. В рамках наземного съемочного блока состоялись 53 съемочные смены, три из них - в самолете-лаборатории невесомости Ил-76 МДК. На МКС состоялось 12 съемочных смен. Фильм вышел в прокат 20 апреля.

https://ria.ru/20230609/premiya-1877187356.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, юлия пересильд, роскосмос, алена мордовина