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Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.07.2023
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23:33 12.07.2023 (обновлено: 23:35 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/peregovory-1883864225.html
Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности
Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.07.2023
Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности для защиты страны,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:33
2023-07-12T23:35
в мире
украина
джо байден
нато
сергей лавров
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности для защиты страны, говорится в заявлении Белого дома. "Они обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, чтобы обеспечить устойчивую силу, способную защищать Украину сейчас и в будущем", - указано в сообщении. Байден в ходе встречи подчеркнул, что США поддерживают стремление Киева к интеграции в евроатлантическое сообщество. "Также обсудили идущее контрнаступление Украины и продолжающуюся помощь со стороны США для поддержки этих усилий", - добавили в Белом доме. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883860333.html
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в мире, украина, джо байден, нато, сергей лавров, владимир зеленский, россия, сша, цены на нефть
В мире, Украина, Джо Байден, НАТО, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Россия, США, Цены на нефть
Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности

Байден обсудил с Зеленским готовность к переговорам по двусторонним гарантиям безопасности

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности для защиты страны, говорится в заявлении Белого дома.
«
"Они обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, чтобы обеспечить устойчивую силу, способную защищать Украину сейчас и в будущем", - указано в сообщении.
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Байден в ходе встречи подчеркнул, что США поддерживают стремление Киева к интеграции в евроатлантическое сообщество.
«
"Также обсудили идущее контрнаступление Украины и продолжающуюся помощь со стороны США для поддержки этих усилий", - добавили в Белом доме.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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