https://ria.ru/20230712/peregovory-1883864225.html

Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности

Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.07.2023

Байден обсудил с Зеленским переговоры по гарантиям безопасности

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности для защиты страны,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:33

2023-07-12T23:33

2023-07-12T23:35

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ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности для защиты страны, говорится в заявлении Белого дома. "Они обсудили готовность США начать переговоры с Украиной по двусторонним гарантиям безопасности, чтобы обеспечить устойчивую силу, способную защищать Украину сейчас и в будущем", - указано в сообщении. Байден в ходе встречи подчеркнул, что США поддерживают стремление Киева к интеграции в евроатлантическое сообщество. "Также обсудили идущее контрнаступление Украины и продолжающуюся помощь со стороны США для поддержки этих усилий", - добавили в Белом доме. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883860333.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883859292.html

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