https://ria.ru/20230712/peregovory-1883808685.html

РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме"

РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме" - РИА Новости, 12.07.2023

РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме"

Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помог компаниям из Чечни провести переговоры с общим потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром",... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:50

2023-07-12T17:50

2023-07-12T17:50

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

иннопром

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883807479_0:365:2990:2047_1920x0_80_0_0_539d768e168d1cdcf34f7300668cd903.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помог компаниям из Чечни провести переговоры с общим потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром", говорится в сообщении РЭЦ."Компании из Чечни провели ряд переговоров с экспортным потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Продукция шести производителей из этого региона была представлена на отдельном стенде под "зонтиком" "Сделано в России". Стенд и деловые встречи для них организовал Российский экспортный центр", - сообщили в РЭЦ.Там уточнили, что посетители могли познакомиться с продукцией компании "РК Групп", которая производит медицинскую продукцию для кардиологии (в том числе коронарные катетеры и стенты), с изделиями производителя электрооборудования - компании "Электроприбор", материалами завода "Чеченцемент" и трубной продукцией предприятия "Трубпласт". Также свои возможности презентовало автопредприятие "Чеченавто", которое собирает "Газели" и "Лады" в республике, и предпринимательница Зариса Исаева, которая шьет одежду."На международной промышленной выставке "Иннопром" свою продукцию на национальном стенде "Сделано в России" Российского экспортного центра в этом году представляют 55 отечественных компаний. Они поставляют продукцию и в страны ЕАЭС, и в страны СНГ, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Китай, и в Турцию, и в страны Африки и Латинской Америки, и в другие государства", - указали в РЭЦ.

https://ria.ru/20230710/zavod-1883266721.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, чеченская республика (чечня)