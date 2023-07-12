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РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме" - РИА Новости, 12.07.2023
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17:50 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/peregovory-1883808685.html
РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме"
РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме" - РИА Новости, 12.07.2023
РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме"
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помог компаниям из Чечни провести переговоры с общим потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром",... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:50
2023-07-12T17:50
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иннопром
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помог компаниям из Чечни провести переговоры с общим потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром", говорится в сообщении РЭЦ."Компании из Чечни провели ряд переговоров с экспортным потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Продукция шести производителей из этого региона была представлена на отдельном стенде под "зонтиком" "Сделано в России". Стенд и деловые встречи для них организовал Российский экспортный центр", - сообщили в РЭЦ.Там уточнили, что посетители могли познакомиться с продукцией компании "РК Групп", которая производит медицинскую продукцию для кардиологии (в том числе коронарные катетеры и стенты), с изделиями производителя электрооборудования - компании "Электроприбор", материалами завода "Чеченцемент" и трубной продукцией предприятия "Трубпласт". Также свои возможности презентовало автопредприятие "Чеченавто", которое собирает "Газели" и "Лады" в республике, и предпринимательница Зариса Исаева, которая шьет одежду."На международной промышленной выставке "Иннопром" свою продукцию на национальном стенде "Сделано в России" Российского экспортного центра в этом году представляют 55 отечественных компаний. Они поставляют продукцию и в страны ЕАЭС, и в страны СНГ, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Китай, и в Турцию, и в страны Африки и Латинской Америки, и в другие государства", - указали в РЭЦ.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, чеченская республика (чечня)
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Иннопром, Чеченская республика (Чечня)

РЭЦ помог компаниям из Чечни провести переговоры на "Иннопроме"

© РИА Новости / Павел ЛисицынКомпании из Чечни на международной выставке "Иннопром"
Компании из Чечни на международной выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Компании из Чечни на международной выставке "Иннопром"
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) помог компаниям из Чечни провести переговоры с общим потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром", говорится в сообщении РЭЦ.
"Компании из Чечни провели ряд переговоров с экспортным потенциалом в 3 миллиона долларов на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. Продукция шести производителей из этого региона была представлена на отдельном стенде под "зонтиком" "Сделано в России". Стенд и деловые встречи для них организовал Российский экспортный центр", - сообщили в РЭЦ.
Там уточнили, что посетители могли познакомиться с продукцией компании "РК Групп", которая производит медицинскую продукцию для кардиологии (в том числе коронарные катетеры и стенты), с изделиями производителя электрооборудования - компании "Электроприбор", материалами завода "Чеченцемент" и трубной продукцией предприятия "Трубпласт". Также свои возможности презентовало автопредприятие "Чеченавто", которое собирает "Газели" и "Лады" в республике, и предпринимательница Зариса Исаева, которая шьет одежду.
"На международной промышленной выставке "Иннопром" свою продукцию на национальном стенде "Сделано в России" Российского экспортного центра в этом году представляют 55 отечественных компаний. Они поставляют продукцию и в страны ЕАЭС, и в страны СНГ, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Китай, и в Турцию, и в страны Африки и Латинской Америки, и в другие государства", - указали в РЭЦ.
Компания Никатор на стенде РЭЦ Сделано в России на международной выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
РЭЦ: компания-экспортер "Никатор" запустила под Калугой новый завод
10 июля, 14:24
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИннопромЧеченская республика (Чечня)
 
 
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