У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине
В конгрессе США потребовали у Ллойда Остина отчет об ошибках в оценке помощи Украине
© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине помощи на сумму порядка 6,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в среду обращении конгрессменов.
"Эти так называемые "ошибки в оценке" вызывают особую озабоченность, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, который на данный момент составляет более 113 миллиардов долларов… Это – явная попытка получить дополнительные средства в обход конгресса, продолжая при этом уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе", - говорится в письме, которое опубликовал один из авторов документа - сенатор от штата Миссури Джош Хоули.
Республиканцы выступили с предположением, что Пентагон предпринял попытку скрыть от конгрессменов реальную стоимость направляемой Украине помощи. "Именно конгресс, а не министерство обороны имеет власть над кошельком", - напомнили подписанты письма.
Как стало известно в июне, после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.