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У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023
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19:56 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/pentagon-1883843708.html
У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине
У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023
У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине
Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:56
2023-07-12T19:56
в мире
украина
ллойд остин
пентагон
джош хоули
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине помощи на сумму порядка 6,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в среду обращении конгрессменов. "Эти так называемые "ошибки в оценке" вызывают особую озабоченность, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, который на данный момент составляет более 113 миллиардов долларов… Это – явная попытка получить дополнительные средства в обход конгресса, продолжая при этом уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе", - говорится в письме, которое опубликовал один из авторов документа - сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Республиканцы выступили с предположением, что Пентагон предпринял попытку скрыть от конгрессменов реальную стоимость направляемой Украине помощи. "Именно конгресс, а не министерство обороны имеет власть над кошельком", - напомнили подписанты письма. Как стало известно в июне, после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.
https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883411772.html
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в мире, украина, ллойд остин, пентагон, джош хоули, сша, китай
В мире, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, Джош Хоули, США, Китай
У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине

В конгрессе США потребовали у Ллойда Остина отчет об ошибках в оценке помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshМинистр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине помощи на сумму порядка 6,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в среду обращении конгрессменов.
"Эти так называемые "ошибки в оценке" вызывают особую озабоченность, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, который на данный момент составляет более 113 миллиардов долларов… Это – явная попытка получить дополнительные средства в обход конгресса, продолжая при этом уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе", - говорится в письме, которое опубликовал один из авторов документа - сенатор от штата Миссури Джош Хоули.
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Республиканцы выступили с предположением, что Пентагон предпринял попытку скрыть от конгрессменов реальную стоимость направляемой Украине помощи. "Именно конгресс, а не министерство обороны имеет власть над кошельком", - напомнили подписанты письма.
Как стало известно в июне, после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.
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В миреУкраинаЛлойд ОстинПентагонДжош ХоулиСШАКитай
 
 
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