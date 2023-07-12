https://ria.ru/20230712/pentagon-1883843708.html

У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине

У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине - РИА Новости, 12.07.2023

У шефа Пентагона потребовали отчет об ошибках в оценке помощи Украине

Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:56

2023-07-12T19:56

2023-07-12T19:56

в мире

украина

ллойд остин

пентагон

джош хоули

сша

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ВАШИНГТОН, 12 июл – РИА Новости. Группа влиятельных сенаторов-республиканцев в США направила письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием отчитаться об ошибке в оценке оказанной Украине помощи на сумму порядка 6,2 миллиарда долларов, говорится в обнародованном в среду обращении конгрессменов. "Эти так называемые "ошибки в оценке" вызывают особую озабоченность, учитывая характер и объем выделяемой США помощи Украине, который на данный момент составляет более 113 миллиардов долларов… Это – явная попытка получить дополнительные средства в обход конгресса, продолжая при этом уделять приоритетное внимание Украине в ущерб более важным интересам США, включая сдерживание Китая в Тихоокеанском регионе", - говорится в письме, которое опубликовал один из авторов документа - сенатор от штата Миссури Джош Хоули. Республиканцы выступили с предположением, что Пентагон предпринял попытку скрыть от конгрессменов реальную стоимость направляемой Украине помощи. "Именно конгресс, а не министерство обороны имеет власть над кошельком", - напомнили подписанты письма. Как стало известно в июне, после пересчета военной помощи для Украины Пентагон пришел к выводу, что власти США переоценили ее стоимость за 2022 и 2023 финансовые годы на 6,2 миллиарда долларов. Ошибка была выявлена в ходе аудита процесса по выделению поддержки Киеву за счет ресурсов Пентагона. При подсчетах, как отмечалось, учитывалась стоимость производства оружия, которое поступит на замену поставляемого Украине, а не стоимость уже фактически отправленного ей.

https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883411772.html

https://ria.ru/20230707/pomosch-1882902524.html

украина

сша

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в мире, украина, ллойд остин, пентагон, джош хоули, сша, китай