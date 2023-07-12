https://ria.ru/20230712/partnerstvo-1883809470.html
Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР
Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР - РИА Новости, 12.07.2023
Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду обсудил с делегацией провинции Ляонин Китайской народной республики (КНР) направления межрегионального... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:57
2023-07-12T17:57
2023-07-12T17:57
тверская область
игорь руденя
ляонин
китай
тверь
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ТВЕРЬ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду обсудил с делегацией провинции Ляонин Китайской народной республики (КНР) направления межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. Делегацию провинции Ляонин возглавил зампредседателя народного правительства провинции Цзинь Говэй. "Тверская область и провинция Ляонин вносят свой вклад в развитие взаимовыгодного партнерства наших стран. В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики", - сказал Руденя. Стороны КНР обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. У предприятий Верхневолжья есть возможности для увеличения поставок в КНР продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Руденя отметил, что в Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, работают и создаются территории с особыми условиями ведения экономической деятельности. Регион расположен между двумя крупнейшими мегаполисами России, обладает удобной логистикой для создания производств и дальнейшей реализации продукции. В области работают и строятся крупные операционно-логистические центры, готовые предоставить услуги компаниям из Китая. Руденя предложил провести в 2023 году "Месяц гостеприимства" в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе, представить региональные промплощадки и технопарки. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий. Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований. Студенты из КНР уже проходят обучение по инженерным специальностям в Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ). Активно развивается сотрудничество ТвГТУ с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика. Как рассказал Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для дальнейшего расширения связей по этому направлению – здесь насчитывается свыше 100 университетов, в ряде которых изучают русский язык. Представители провинции Ляонин уже познакомились с туристическим потенциалом региона – в мае 2023 года они побывали в Твери и Конаковском округе, где строится современный речной порт, который станет отправной точкой для путешествий по Волге. Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Документ направлен на развитие сотрудничества между регионами в сферах экономики, торговли, образования, науки, культуры, подготовки кадров, а также подразумевает обмен визитами официальных делегаций. Город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В следующем году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230706/investproekty-1882611488.html
https://ria.ru/20230629/investproekty-1881189794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, ляонин, китай, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Ляонин, Китай, Тверь
ТВЕРЬ, 12 июл - РИА Новости
. Губернатор Тверской области Игорь Руденя
в среду обсудил с делегацией провинции Ляонин Китайской народной республики (КНР
) направления межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Делегацию провинции Ляонин возглавил зампредседателя народного правительства провинции Цзинь Говэй.
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"Тверская область и провинция Ляонин вносят свой вклад в развитие взаимовыгодного партнерства наших стран. В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики", - сказал Руденя.
Стороны КНР обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. У предприятий Верхневолжья есть возможности для увеличения поставок в КНР продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности.
Руденя отметил, что в Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, работают и создаются территории с особыми условиями ведения экономической деятельности.
Регион расположен между двумя крупнейшими мегаполисами России
, обладает удобной логистикой для создания производств и дальнейшей реализации продукции. В области работают и строятся крупные операционно-логистические центры, готовые предоставить услуги компаниям из Китая.
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Руденя предложил провести в 2023 году "Месяц гостеприимства" в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе, представить региональные промплощадки и технопарки. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий.
Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований. Студенты из КНР уже проходят обучение по инженерным специальностям в Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ). Активно развивается сотрудничество ТвГТУ с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика.
Как рассказал Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для дальнейшего расширения связей по этому направлению – здесь насчитывается свыше 100 университетов, в ряде которых изучают русский язык.
Представители провинции Ляонин уже познакомились с туристическим потенциалом региона – в мае 2023 года они побывали в Твери
и Конаковском округе, где строится современный речной порт, который станет отправной точкой для путешествий по Волге.
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Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Документ направлен на развитие сотрудничества между регионами в сферах экономики, торговли, образования, науки, культуры, подготовки кадров, а также подразумевает обмен визитами официальных делегаций.
Город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В следующем году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей, пояснили в пресс-службе.