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Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР

Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР - РИА Новости, 12.07.2023

Руденя: Тверская область развивает партнерство с провинцией Ляонин КНР

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду обсудил с делегацией провинции Ляонин Китайской народной республики (КНР) направления межрегионального... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:57

2023-07-12T17:57

2023-07-12T17:57

тверская область

игорь руденя

ляонин

китай

тверь

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ТВЕРЬ, 12 июл - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в среду обсудил с делегацией провинции Ляонин Китайской народной республики (КНР) направления межрегионального сотрудничества, сообщает пресс-служба регионального правительства. Делегацию провинции Ляонин возглавил зампредседателя народного правительства провинции Цзинь Говэй. "Тверская область и провинция Ляонин вносят свой вклад в развитие взаимовыгодного партнерства наших стран. В прошлом году был подписан меморандум об укреплении торгово-экономического сотрудничества между отделением промышленников и предпринимателей нашего региона и провинцией Ляонин. Важно, что мы активно работаем с вашими коллегами, партнерами, предприятиями, и сегодня сотрудничество с КНР вышло на первое место в обороте нашей тверской экономики", - сказал Руденя. Стороны КНР обсудили перспективные направления межрегионального сотрудничества. У предприятий Верхневолжья есть возможности для увеличения поставок в КНР продовольственных товаров и сырья, продукции кожевенной, металлообрабатывающей и деревообрабатывающей промышленности. Руденя отметил, что в Тверской области действует комплексная система поддержки инвесторов, работают и создаются территории с особыми условиями ведения экономической деятельности. Регион расположен между двумя крупнейшими мегаполисами России, обладает удобной логистикой для создания производств и дальнейшей реализации продукции. В области работают и строятся крупные операционно-логистические центры, готовые предоставить услуги компаниям из Китая. Руденя предложил провести в 2023 году "Месяц гостеприимства" в регионе для китайских предпринимателей, готовых работать на российском рынке, в том числе, представить региональные промплощадки и технопарки. Речь также шла о перспективах создания совместных предприятий. Область заинтересована в развитии программ студенческого обмена и совместных научных исследований. Студенты из КНР уже проходят обучение по инженерным специальностям в Тверском государственном техническом университете (ТвГТУ). Активно развивается сотрудничество ТвГТУ с китайскими университетами по направлениям педагогика и лингвистика. Как рассказал Цзинь Говэй, в провинции Ляонин есть возможности для дальнейшего расширения связей по этому направлению – здесь насчитывается свыше 100 университетов, в ряде которых изучают русский язык. Представители провинции Ляонин уже познакомились с туристическим потенциалом региона – в мае 2023 года они побывали в Твери и Конаковском округе, где строится современный речной порт, который станет отправной точкой для путешествий по Волге. Встреча завершилась подписанием протокола о намерениях установления побратимских отношений между Тверской областью и провинцией Ляонин. Документ направлен на развитие сотрудничества между регионами в сферах экономики, торговли, образования, науки, культуры, подготовки кадров, а также подразумевает обмен визитами официальных делегаций. Город Инкоу провинции Ляонин является побратимом Твери. В следующем году исполнится 30 лет со дня подписания договора об установлении побратимских связей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230706/investproekty-1882611488.html

https://ria.ru/20230629/investproekty-1881189794.html

https://ria.ru/20230620/rudenya-1879367846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, ляонин, китай, тверь