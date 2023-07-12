https://ria.ru/20230712/pamfilova-1883723353.html
Памфилова прокомментировала заявление КПРФ о подаче иска против ЦИК
Памфилова прокомментировала заявление КПРФ о подаче иска против ЦИК - РИА Новости, 12.07.2023
Памфилова прокомментировала заявление КПРФ о подаче иска против ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя намерение КПРФ подать в суд в связи с решением Центральной избирательной комиссии по членам комиссий в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:57
2023-07-12T13:57
2023-07-12T13:57
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя намерение КПРФ подать в суд в связи с решением Центральной избирательной комиссии по членам комиссий в регионах, заявила, что представители партии неоднократно пытались сделать это, отметив, что ей "было что сказать". Ранее депутат ГД Георгий Камнев (КПРФ) заявил, что КПРФ подготовила заявление в суд на решение Центральной избирательной комиссии о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать или не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями. "Ну вот человек, я не знаю, кто он, но он позволил себе сделать такое заявление. Насчет судов нас пугали... Я сейчас не хочу вспоминать, сколько на меня там некоторые... (представители - ред.) от КПРФ пытались подать в суд. Я так ждала, я так надеялась, я так хотела, потому что было, что сказать", - заявила глава Центризбиркома РФ. Исходя из зачитанного Памфиловой сообщения, претензии представителей партии КПРФ основаны на том, что их не включают в состав членов УИК. На заседании глава ЦИК дала распоряжение проверить статистику – сколько представлено членов в участковых избирательных комиссиях от КПРФ и как часто им отказывают. Она подчеркнула, что причины для отказа обычно весомые и касаются не только партии КПРФ. "У кого-то судимость, у кого-то еще что-то. Разные причины были", - уточнила она.
https://ria.ru/20230610/khakasiya-1877372149.html
https://ria.ru/20230406/obyski-1863477450.html
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РИА Новости
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политика, россия, элла памфилова, кпрф, госдума рф
Политика, Россия, Элла Памфилова, КПРФ, Госдума РФ
Памфилова прокомментировала заявление КПРФ о подаче иска против ЦИК
Памфилова напомнила, что представители КПРФ не раз пугали ЦИК судебными заявлениями
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя намерение КПРФ подать в суд в связи с решением Центральной избирательной комиссии по членам комиссий в регионах, заявила, что представители партии неоднократно пытались сделать это, отметив, что ей "было что сказать".
Ранее депутат ГД
Георгий Камнев (КПРФ) заявил, что КПРФ подготовила заявление в суд на решение Центральной избирательной комиссии о том, что территориальные избирательные комиссии в регионах по своему усмотрению могут допускать или не допускать членов комиссии, направленных парламентскими партиями.
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"Ну вот человек, я не знаю, кто он, но он позволил себе сделать такое заявление. Насчет судов нас пугали... Я сейчас не хочу вспоминать, сколько на меня там некоторые... (представители - ред.) от КПРФ пытались подать в суд. Я так ждала, я так надеялась, я так хотела, потому что было, что сказать", - заявила глава Центризбиркома РФ
.
Исходя из зачитанного Памфиловой сообщения, претензии представителей партии КПРФ основаны на том, что их не включают в состав членов УИК. На заседании глава ЦИК дала распоряжение проверить статистику – сколько представлено членов в участковых избирательных комиссиях от КПРФ и как часто им отказывают. Она подчеркнула, что причины для отказа обычно весомые и касаются не только партии КПРФ.
"У кого-то судимость, у кого-то еще что-то. Разные причины были", - уточнила она.
У членов КПРФ в Коми прошли обыски, сообщил источник