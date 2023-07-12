https://ria.ru/20230712/otravlenie-1883666220.html
СК возбудил дело после отравления воспитанников детских садов в Оренбуржье
СК возбудил дело после отравления воспитанников детских садов в Оренбуржье - РИА Новости, 12.07.2023
СК возбудил дело после отравления воспитанников детских садов в Оренбуржье
Следственные органы возбудили уголовное дело после массового отравления йогуртом воспитанников детских садов оренбургского Орска, сообщили в прокуратуре... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:24
2023-07-12T09:24
2023-07-12T09:24
происшествия
орск
оренбургская область
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УФА, 12 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после массового отравления йогуртом воспитанников детских садов оренбургского Орска, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. Ранее в мэрии Орска сообщили, что йогуртом отравились 36 воспитанников нескольких детских садов, по данным губернатора региона Дениса Паслера, 9 малышей были госпитализированы. "Прокуратура Оренбургской области контролирует ход и результаты расследования, возбужденного органами Следственного комитета региона уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает надзорное ведомство. По версии следствия, ненадлежащее оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их надлежащего качества для целей детского питания воспитанников дошкольных учреждений на территории города Орска повлекло за собой пищевое отравление детей, информирует областная прокуратура.
https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882057914.html
орск
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орск, оренбургская область
Происшествия, Орск, Оренбургская область
СК возбудил дело после отравления воспитанников детских садов в Оренбуржье
СК возбудил дело после отравления воспитанников детских садов йогуртом в Орске
УФА, 12 июл - РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело после массового отравления йогуртом воспитанников детских садов оренбургского Орска, сообщили в прокуратуре
Оренбургской области.
Ранее в мэрии Орска сообщили, что йогуртом отравились 36 воспитанников нескольких детских садов, по данным губернатора региона Дениса Паслера, 9 малышей были госпитализированы.
"Прокуратура Оренбургской области контролирует ход и результаты расследования, возбужденного органами Следственного комитета региона уголовного дела по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает надзорное ведомство.
По версии следствия, ненадлежащее оказание услуг по обеспечению продуктами питания и проверке их надлежащего качества для целей детского питания воспитанников дошкольных учреждений на территории города Орска повлекло за собой пищевое отравление детей, информирует областная прокуратура.
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