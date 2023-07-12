https://ria.ru/20230712/otravlenie-1883654228.html

В оренбургском Орске 36 детей отравились йогуртом

В оренбургском Орске 36 детей отравились йогуртом - РИА Новости, 12.07.2023

В оренбургском Орске 36 детей отравились йогуртом

В Орске 36 детей отравились йогуртом местного производства, сообщила мэрия города на своей странице в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:20

2023-07-12T06:20

2023-07-12T09:55

происшествия

орск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

денис паслер

оренбургская область

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УФА, 12 июл — РИА Новости. В Орске 36 детей отравились йогуртом местного производства, сообщила мэрия города на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Одиннадцатого июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех — шести лет с одинаковыми симптомами. Все они воспитанники детских садов из разных районов города. Госпитализированы восемь пациентов, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция", — говорится в публикации.В то же время, по информации губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, в больницах находятся девять малышей. Он подчеркнул, что им ничего не угрожает.По предварительным данным, дети отравились йогуртом Новотроицкого молокозавода. Власти предписали изъять из продажи всю продукцию предприятия, а областным бюджетным учреждениям на период аномальной жары запретили использовать "молочку" без термообработки.Оперативный штаб рекомендовал жителям региона не употреблять в пищу молочную продукцию Новотроицкого завода, произведенную 11 июля и позже.Прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор начали проверки.

https://ria.ru/20230711/rospotrebnadzor-1883636214.html

https://ria.ru/20230711/devochka-1883456874.html

орск

оренбургская область

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происшествия, орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), денис паслер, оренбургская область