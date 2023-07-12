https://ria.ru/20230712/oruzhie-1883813933.html

Столтенберг раскрыл истинную причину накачки оружием Украины

Столтенберг раскрыл истинную причину накачки оружием Украины - РИА Новости, 12.07.2023

Столтенберг раскрыл истинную причину накачки оружием Украины

НАТО вооружает Киев, чтобы у него на будущих переговорах были более выгодные позиции, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:26

специальная военная операция на украине

украина

россия

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йенс столтенберг

нато

сергей лавров

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл - РИА Новости. НАТО вооружает Киев, чтобы у него на будущих переговорах были более выгодные позиции, заявил журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Чем больше военной поддержки мы обеспечиваем Украине, тем... сильнее будут позиции за переговорным столом", - сказал Столтенберг на пресс-конференции на саммите НАТО в Вильнюсе в среду. Трансляцию мероприятия вел официальный канал НАТО в YouTube. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на этом саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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украина, россия, сша, йенс столтенберг, нато, сергей лавров, в мире