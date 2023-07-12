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Российские школьники победили на международной математической олимпиаде - РИА Новости, 12.07.2023
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Хорошие новости
 
10:35 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/olimpiada-1883676172.html
Российские школьники победили на международной математической олимпиаде
Российские школьники победили на международной математической олимпиаде - РИА Новости, 12.07.2023
Российские школьники победили на международной математической олимпиаде
Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде, из них пять золотых и одна серебряная, сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:35
2023-07-12T10:35
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде, из них пять золотых и одна серебряная, сообщили журналистам в пресс-службе министерства просвещения России. "Все участники российской сборной получили награды 64-й Международной математической олимпиады школьников: они завоевали пять золотых и одну серебряную медали. Олимпиада проходила в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, с площадки Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении. В министерстве отметили что золотые медали получили Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов из президентского физико-математического лицея, Александр Гнусов из Кировского физико-математического лицея, Ратибор Коптилин из специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, а серебро завоевал Павел Прозоров из лицея № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта". "Российские школьники продолжают триумфально выступать на международных олимпиадах – это в очередной раз подтвердили результаты участников олимпиады по математике. Они снова смогли доказать всему миру, что наша научная школа является одной из сильнейших, что у российского образования и науки большое будущее. Дорогие ребята, вашими успехами гордится вся страна, ваши семьи, друзья и, конечно, учителя и наставники!" - поздравил школьников глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что задания олимпиады охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. Международная математическая олимпиада - ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится с 1959 года. В 2022 году сборная России завоевала шесть медалей: три золотые и три серебряные, пояснили в министерстве.
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россия, образование - общество, сергей кравцов, новосибирский государственный университет, дальневосточный федеральный университет
Хорошие новости, Россия, Образование - Общество, Сергей Кравцов, Новосибирский государственный университет, Дальневосточный федеральный университет
Российские школьники победили на международной математической олимпиаде

Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде

© Фото : Министерство просвещения России.Российские школьники на 64-й Международной математической олимпиаде
Российские школьники на 64-й Международной математической олимпиаде - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Министерство просвещения России.
Российские школьники на 64-й Международной математической олимпиаде
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали шесть медалей на международной математической олимпиаде, из них пять золотых и одна серебряная, сообщили журналистам в пресс-службе министерства просвещения России.
"Все участники российской сборной получили награды 64-й Международной математической олимпиады школьников: они завоевали пять золотых и одну серебряную медали. Олимпиада проходила в японском городе Чибо, российские школьники принимали участие в ней дистанционно, с площадки Дальневосточного федерального университета", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили что золотые медали получили Алиса Волкова, Роман Кузнецов и Эльдар Хисамутдинов из президентского физико-математического лицея, Александр Гнусов из Кировского физико-математического лицея, Ратибор Коптилин из специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, а серебро завоевал Павел Прозоров из лицея № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта".
"Российские школьники продолжают триумфально выступать на международных олимпиадах – это в очередной раз подтвердили результаты участников олимпиады по математике. Они снова смогли доказать всему миру, что наша научная школа является одной из сильнейших, что у российского образования и науки большое будущее. Дорогие ребята, вашими успехами гордится вся страна, ваши семьи, друзья и, конечно, учителя и наставники!" - поздравил школьников глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
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Отмечается, что задания олимпиады охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.
Международная математическая олимпиада - ежегодный чемпионат мира по математике среди школьников старших классов, состязание проводится с 1959 года. В 2022 году сборная России завоевала шесть медалей: три золотые и три серебряные, пояснили в министерстве.
 
Хорошие новостиРоссияОбразование - ОбществоСергей КравцовНовосибирский государственный университетДальневосточный федеральный университет
 
 
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