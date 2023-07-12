https://ria.ru/20230712/ochki-1883639085.html
Врач дала совет, как выбрать солнцезащитные очки
Врач дала совет, как выбрать солнцезащитные очки - РИА Новости, 12.07.2023
Врач дала совет, как выбрать солнцезащитные очки
Летом многие защищают от ультрафиолета кожу, но забывают о глазах. Почему важно использовать солнцезащитные очки и как их правильно выбирать, объяснила в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:15
2023-07-12T02:15
2023-07-12T02:15
общество
россия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
ирина лещенко
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641778_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_476e2a387e4521166d635ce5cfc78ff8.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Летом многие защищают от ультрафиолета кожу, но забывают о глазах. Почему важно использовать солнцезащитные очки и как их правильно выбирать, объяснила в интервью радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей ФМБА Ирина Лещенко.Ультрафиолетовое излучение пагубно воздействует на глаза, в частности, оно может провоцировать развитие определенных видов катаракты, предупредила она."В Индии есть много людей с катарактой не возрастной (после 70-80 лет), а в более молодом возрасте — 40-50 лет. Это связано с сильным воздействием ультрафиолета", — сказала Лещенко.С избыточной инсоляцией бывают связаны и другие заболевания глаз, например, макулярная дистрофия сетчатки, а также птеригиум, когда ткань конъюнктивы нарастает на роговицу, добавила она.Летом интенсивность солнечного излучения увеличивается, и оберегать органы зрения от ультрафиолета необходимо не только жителям южных стран, но и россиянам, уверена офтальмолог. Она рекомендует использовать для этого солнцезащитные очки. По словам Лещенко, при выборе аксессуара ориентироваться нужно не на цвет линз, а на другие характеристики."Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков. Не все темные очки защищают от ультрафиолета, на рынке много подделок, когда просто затемнено стекло, и носить такие очки в солнечную погоду опасно", — отметила офтальмолог.Более того, линзы солнцезащитных очков не должны быть слишком темными, продолжила она."Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20 процентов, это затрудняет зрительное восприятие", — уточнила Лещенко.Также она не советует носить солнцезащитные очки в помещении, поскольку это негативно сказывается на остроте зрения."Из-за этого может ухудшаться острота зрения", — предупредила врач.Исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум некомфортно, заключила Лещенко.
https://rsport.ria.ru/20230710/glaza-1883291156.html
https://ria.ru/20220802/blizorukost-1806568187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572641778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8c7cec141e182a98735b86b6656b24a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), ирина лещенко, здоровье
Общество, Россия, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Ирина Лещенко, Здоровье
Врач дала совет, как выбрать солнцезащитные очки
Офтальмолог Лещенко посоветовала солнцезащитные очки с затемнением линзы не более 20%
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Летом многие защищают от ультрафиолета кожу, но забывают о глазах. Почему важно использовать солнцезащитные очки и как их правильно выбирать, объяснила в интервью
радио Sputnik врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации врачей ФМБА Ирина Лещенко.
Ультрафиолетовое излучение пагубно воздействует на глаза, в частности, оно может провоцировать развитие определенных видов катаракты, предупредила она.
«
"В Индии
есть много людей с катарактой не возрастной (после 70-80 лет), а в более молодом возрасте — 40-50 лет. Это связано с сильным воздействием ультрафиолета", — сказала Лещенко.
С избыточной инсоляцией бывают связаны и другие заболевания глаз, например, макулярная дистрофия сетчатки, а также птеригиум, когда ткань конъюнктивы нарастает на роговицу, добавила она.
Долой усталость ваших глаз: укрепляем мышцы с помощью зарядки
Летом интенсивность солнечного излучения увеличивается, и оберегать органы зрения от ультрафиолета необходимо не только жителям южных стран, но и россиянам, уверена офтальмолог. Она рекомендует использовать для этого солнцезащитные очки. По словам Лещенко, при выборе аксессуара ориентироваться нужно не на цвет линз, а на другие характеристики.
"Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков. Не все темные очки защищают от ультрафиолета, на рынке много подделок, когда просто затемнено стекло, и носить такие очки в солнечную погоду опасно", — отметила офтальмолог.
Более того, линзы солнцезащитных очков не должны быть слишком темными, продолжила она.
«
"Не рекомендуется использовать степень затемнения линзы очков больше 20 процентов, это затрудняет зрительное восприятие", — уточнила Лещенко.
Также она не советует носить солнцезащитные очки в помещении, поскольку это негативно сказывается на остроте зрения.
"Из-за этого может ухудшаться острота зрения", — предупредила врач.
Исследований о том, что из-за ношения темных очков в помещении развиваются заболевания глаз, на сегодняшний день нет, но это как минимум некомфортно, заключила Лещенко.
Офтальмолог рассказал, как прогулки помогают сохранить зрение