https://ria.ru/20230712/obvinenie-1883755488.html
Украина обвинила экс-командующего ЧФ России в нарушении законов войны
Украина обвинила экс-командующего ЧФ России в нарушении законов войны - РИА Новости, 12.07.2023
Украина обвинила экс-командующего ЧФ России в нарушении законов войны
Экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова на Украине заочно обвинили в "нарушении законов и обычаев войны", сообщили в среду в телеграм-канале Службы... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
2023-07-12T15:12
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украина
игорь осипов
служба безопасности украины
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Экс-командующего Черноморским флотом Игоря Осипова на Украине заочно обвинили в "нарушении законов и обычаев войны", сообщили в среду в телеграм-канале Службы безопасности Украины. "Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывшего командующего Черноморским флотом России Игоря Осипова, который причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Ведомство обвиняет Осипова в том, что он якобы организовал воздушную атаку на Винницу 14 июля 2022 года. Осипову заочно предъявлены обвинения в "нарушении законов и обычаев войны". Как утверждает СБУ, Осипову уже ранее предъявлялись обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины и "ведении агрессивной войны". Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, игорь осипов, служба безопасности украины, россия
В мире, Украина, Игорь Осипов, Служба безопасности Украины, Россия
Украина обвинила экс-командующего ЧФ России в нарушении законов войны
СБ Украины заочно обвинила экс-командующего ЧФ России Осипова в нарушении законов войны