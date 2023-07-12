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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2023

ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 06.10 выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:56

2023-07-12T06:56

2023-07-12T06:56

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.10 выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883633248.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия