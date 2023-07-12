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ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 12.07.2023
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 06.10 выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T06:56
2023-07-12T06:56
2023-07-12T06:56
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Украинские войска в 06.10 выпустили 6 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06:10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметра", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230711/spetsoperatsiya-1883633248.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов натовского калибра по Донецку